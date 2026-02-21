Ричмонд
Хоккей. Мужчины
3-й период
США
6
:
Словакия
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
2
:
Спартак
0
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Канада
3
:
Финляндия
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Барыс
3
:
Шанхай Дрэгонс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
2
:
Адмирал
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
3
:
Амур
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
5
:
Северсталь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Авангард
2
:
Сибирь
1
П1
X
П2

Купер о камбэке с Финляндией: «В команде царит спокойствие. Мы сделали им несколько подарков — и вот мы проигрываем в 2 шайбы сборной, известной своей защитой. Во 2-м периоде мы напирали,

Главный тренер сборной Канады Джон Купер высказался о победе в полуфинале Олимпиады-2026 против Финляндии (3:2).

Источник: Спортс"

Канада отыгралась с 0:2 по ходу матча.

Голами в составе финской команды отметились Микко Рантанен и Эрик Хаула. Авторами шайб Канады стали Сэм Райнхарт, Ши Теодор и Нэтан Маккиннон, забивший в большинстве решающий гол на отметке 59:24.

Напомним, в ¼ финала Олимпиады Канада обыграла Чехию. Тогда Ник Сузуки перевел игру в овертайм, сравняв счет на отметке 56:33.

"У нас есть вера. Как я уже говорил на днях, в команде царит спокойствие. Мы сделали им несколько подарков — один после вбрасывания, когда игрок мирового класса забил гол. А потом мы пропустили шайбу в большинстве. И вот мы проигрываем в две шайбы команде, известной своей защитой.

Главный посыл был в том, что мы не можем отыграться за одну смену. Нам нужно было делать это постепенно. Это был важный момент в исполнении Сэма, так что теперь мы проигрывали в одну шайбу.

Мы пошли в раздевалку и немного перегруппировались. Я чувствовал, что во втором периоде мы напирали на Финляндию. Мы немного ослабили их.

Мы немного перестроили наши звенья. Беннетт, Уилсон и Маршанд — в этом звене умеют немного огрызаться, и они сделали все, что делают такие игроки. Они помогли сравнять.

В этот раз мы не стали долго ждать, до конца матча осталось девять с половиной минут. Мы просто не хотели менять свою игру. Мы не хотели сидеть сложа руки и говорить: «Переведите дух, потому что мы сравняли счет». К счастью, мы заработали удаление, и большие парни взяли верх", — сказал Купер.