Купер о камбэке с Финляндией: «В команде царит спокойствие. Мы сделали им несколько подарков — и вот мы проигрываем в 2 шайбы сборной, известной своей защитой. Во 2-м периоде мы напирали,

"У нас есть вера. Как я уже говорил на днях, в команде царит спокойствие. Мы сделали им несколько подарков — один после вбрасывания, когда игрок мирового класса забил гол. А потом мы пропустили шайбу в большинстве. И вот мы проигрываем в две шайбы команде, известной своей защитой.