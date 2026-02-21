Ричмонд
Ремпе перенесет еще одну операцию на большом пальце руки. Форвард «Рейнджерс» сломал его в драке с Ривсом в октябре прошлого года

Форвард «Рейнджерс» Мэтт Ремпе будет помещен в список травмированных.

Источник: Спортс"

Как сообщает журналистка NY Post Молли Уокер, 23-летний игрок перенесет еще одну операцию на большом пальце левой руки.

Он сломал его в драке с форвардом «Сан-Хосе» Райаном Ривсом в октябре прошлого года. В декабре Ремпе вернулся на лед и сообщил, что перенес операцию.

Тем не менее, в январе он пропустил 7 матчей. Сообщалось, что это связано с продолжающимися проблемами с большим пальцем.

Срок возвращения канадца в строй пока не называется. В текущем сезоне Ремпе провел 26 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и забил 1 гол при среднем игровом времени 8:36 и 11 минутах штрафа.

Ремпе и Ривс подрались на 6-й минуте матча «Рейнджерс» — «Сан-Хосе». Форвард клуба из Нью-Йорка не смог продолжить игру из-за травмы верхней части тела.