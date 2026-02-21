Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
22:40
Словакия
:
Финляндия
П1
5.35
X
5.00
П2
4.60
Хоккей. КХЛ
не начался
Локомотив
:
Динамо Мн
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
СКА
:
ЦСКА
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Торпедо
:
Ак Барс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
2
:
Спартак
0
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
США
6
:
Словакия
2
П1
X
П2

Губерниев о тройке мечты в сборной России: «Овечкин — Малкин — Губерниев. Я бы мог играть, если бы был по таланту, как Горди Хоу, но увы»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением об олимпийском хоккейном турнире. 22 февраля пройдет матч за золотые медали между США и Канадой.

— Неожиданности не произошло, НХЛ рулит. США — Канада — это прогнозируемый финал. Европе надо прибавлять, Европе без России сложно. Понятно, что мы бы конкурировали за медали и боролись бы за выход в финал. Но это наши проблемы, что мы не выступаем.

— Вы считаете, что сборная России смогла бы навязать борьбу североамериканским сборным?

— И я бы мог играть в этой команде, если бы был по таланту, как Горди Хоу. Но что толку об этом говорить. Овечкин — Малкин — Губерниев — тройка мечты, но увы и ах, — сказал Губерниев.

Сушинский об ОИ: «Что значит без россиян турнир не тот? Уровень зашкаливающий, каждую игру приятно смотреть. Жаль, что наших не было».