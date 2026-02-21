Губерниев о тройке мечты в сборной России: «Овечкин — Малкин — Губерниев. Я бы мог играть, если бы был по таланту, как Горди Хоу, но увы»

— Неожиданности не произошло, НХЛ рулит. США — Канада — это прогнозируемый финал. Европе надо прибавлять, Европе без России сложно. Понятно, что мы бы конкурировали за медали и боролись бы за выход в финал. Но это наши проблемы, что мы не выступаем.
— Вы считаете, что сборная России смогла бы навязать борьбу североамериканским сборным?
— И я бы мог играть в этой команде, если бы был по таланту, как Горди Хоу. Но что толку об этом говорить. Овечкин — Малкин — Губерниев — тройка мечты, но увы и ах, — сказал Губерниев.
Сушинский об ОИ: «Что значит без россиян турнир не тот? Уровень зашкаливающий, каждую игру приятно смотреть. Жаль, что наших не было».