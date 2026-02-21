Губерниев о тройке мечты в сборной России: «Овечкин — Малкин — Губерниев. Я бы мог играть, если бы был по таланту, как Горди Хоу, но увы»

— Неожиданности не произошло, НХЛ рулит. США — Канада — это прогнозируемый финал. Европе надо прибавлять, Европе без России сложно. Понятно, что мы бы конкурировали за медали и боролись бы за выход в финал. Но это наши проблемы, что мы не выступаем.