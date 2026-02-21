Уилсон о Кросби, Макдэвиде, Маккинноне и Селебрини: «Не только самые талантливые игроки в мире, они самые трудолюбивые в нашем виде спорта»

Нападающий сборной Канады Том Уилсон поделился впечатлениями об игре с Сидни Кросби, Коннором Макдэвидом, Нэтаном Маккинноном и Макклином Селебрини на Олимпиаде-2026. В воскресенье канадцы сыграют с США в финальном матче.
"Чему я научился у этих ребят: если начать с Сида, Коннора, Нэйта и даже Макклина — тому, как они работают. Каждую минуту, без исключений. Со стороны этого не видно. Вы видите, как они проходят мимо, что-то мелькает в соцсетях. Но когда ты внутри команды, рядом с ними, понимаешь, сколько времени, сил и внимания к деталям они вкладывают в свое ремесло — это выдающийся уровень.
Это не просто самые талантливые игроки в мире, это самые трудолюбивые люди в нашем виде спорта. И наблюдать за этим — невероятно круто. Быть рядом с такими хоккеистами — особенное ощущение. Это то, что я всегда буду помнить и к чему буду с теплотой возвращаться, вспоминая свою карьеру", — сказал Уилсон.