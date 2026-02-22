Ричмонд
Максим Сушинский: «Жаль, что Олимпиада проходит в Италии — совершенно не хоккейная страна. В Пекине не было игроков из НХЛ, уровень турнира вырос»

Бывший форвард сборной России Максим Сушинский жалеет о том, что Олимпиада-2026 проходит в Милане, так как Италия не является хоккейной страной.

Источник: Спортс"

— Да, конечно. Я слежу за хоккеем на протяжении всех игр.

— В решающем матче встретятся сборные Канады и США. Кому вы отдаете предпочтение?

— Последние игры мне нравятся США. А так однозначного фаворита здесь точно нет, выиграет тот, кто, соответственно, будет лучше готов морально, физически и тактически.

— В сравнении с Играми 2022-го года, как бы вы могли оценить уровень хоккея на нынешнем турнире?

— Конечно, он вырос — в Пекине 4 года назад не играли хоккеисты из НХЛ. Сейчас в Милане собраны сильнейшие игроки мира.

Однако мне очень жаль, что Олимпиада проходит в Италии — совершенно не хоккейная страна. Но заполняемость на матчах вроде хорошая, — заявил Сушинский.