Максим Сушинский: «Жаль, что Олимпиада проходит в Италии — совершенно не хоккейная страна. В Пекине не было игроков из НХЛ, уровень турнира вырос»

— Да, конечно. Я слежу за хоккеем на протяжении всех игр.
— В решающем матче встретятся сборные Канады и США. Кому вы отдаете предпочтение?
— Последние игры мне нравятся США. А так однозначного фаворита здесь точно нет, выиграет тот, кто, соответственно, будет лучше готов морально, физически и тактически.
— В сравнении с Играми 2022-го года, как бы вы могли оценить уровень хоккея на нынешнем турнире?
— Конечно, он вырос — в Пекине 4 года назад не играли хоккеисты из НХЛ. Сейчас в Милане собраны сильнейшие игроки мира.
Однако мне очень жаль, что Олимпиада проходит в Италии — совершенно не хоккейная страна. Но заполняемость на матчах вроде хорошая, — заявил Сушинский.