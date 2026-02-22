Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.55
П2
6.40
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.68
П2
8.75
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.30
П2
2.50
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.51
X
5.17
П2
5.40
Хоккей. КХЛ
15:00
Барыс
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
3.50
X
4.30
П2
1.97
Хоккей. Мужчины
16:10
Канада
:
США
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.17
П2
2.75
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.21
П2
2.92
Хоккей. Мужчины
завершен
Словакия
1
:
Финляндия
6
П1
X
П2

Кожевников о возможном конце карьеры Ягра: «Молодец, что тут скажешь? Уважуха! Великий игрок и человек, один из величайших хоккеистов в истории»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о возможном завершении карьеры Яромиром Ягром.

Источник: Спортс"

Ранее 54-летний чех заявил, что «должно произойти чудо, чтобы болельщики вновь увидели его на льду». В этом сезоне он провел 6 матчей за «Кладно» в чемпионате Чехии и набрал 1 (0+1) очко.

"По поводу завершения карьеры Яромира Ягра — молодец, что тут скажешь? Уважуха! Великий игрок, великий человек. Он создал клуб, в котором играл.

Конечно, Ягр — один из величайших хоккеистов в истории, свою лепту в игру он внес однозначно", — сказал Кожевников.

Отметим, что с 2011 по 2025 годы Ягр (второй бомбардир в истории НХЛ — 1921 очко в 1733 играх) владел контрольным пакетом акций «Кладно» — своего родного клуба.