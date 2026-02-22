Кожевников о возможном конце карьеры Ягра: «Молодец, что тут скажешь? Уважуха! Великий игрок и человек, один из величайших хоккеистов в истории»

Ранее 54-летний чех заявил, что «должно произойти чудо, чтобы болельщики вновь увидели его на льду». В этом сезоне он провел 6 матчей за «Кладно» в чемпионате Чехии и набрал 1 (0+1) очко.
"По поводу завершения карьеры Яромира Ягра — молодец, что тут скажешь? Уважуха! Великий игрок, великий человек. Он создал клуб, в котором играл.
Конечно, Ягр — один из величайших хоккеистов в истории, свою лепту в игру он внес однозначно", — сказал Кожевников.
Отметим, что с 2011 по 2025 годы Ягр (второй бомбардир в истории НХЛ — 1921 очко в 1733 играх) владел контрольным пакетом акций «Кладно» — своего родного клуба.