Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Сибирь
0
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
ОТ
Канада
1
:
США
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Шанхай Дрэгонс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Барыс
2
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Металлург Мг
4
:
Адмирал
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
3
:
Спартак
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
3
:
Амур
4
П1
X
П2

Третьяк посетил Тамбов и встретился с губернатором Первышовым: «Тамбовская земля — один из самых хоккейных регионов русского Черноземья»

Президент ФХР Владислав Третьяк посетил Тамбов, встретился с губернатором Тамбовской области Евгением Первышовым, а также посетил детскую школу ХК «Тамбов».

Источник: Спортс"

"Тамбовская земля — один из самых хоккейных регионов русского Черноземья, на которой наш вид спорта развивается уже более 50 лет. Губернатор вовлечен в процессы развития спортивной системы, серьезно заботится об интересах хоккея. В ходе беседы мы с Евгением Алексеевичем обсудили текущее положение дел и направления дальнейшего взаимодействия. Крайне важной задачей является вовлечение наших соотечественников в занятия физической культурой и спортом.

И хоккей — один из самых эффективных инструментов. Командная игра несет в себе потенциал объединения страны, воспитывает в гражданах патриотизм, характер, уважение к партнеру и тренеру, привычку объединять усилия ради общего результата. Важность нашего вида спорта прекрасно понимают на тамбовской земле — потому и уделяют ему повышенное внимание. ФХР оказывает комплексную поддержку развитию хоккея в регионах, и мы с Евгением Первышовым говорили о тех шагах, которые помогут обеспечить еще более динамичное движение вперед.

Такие плодотворные встречи всегда вдохновляют. Как и визиты к юным игрокам. Всегда рад пообщаться с детьми и молодежью, передать перспективным спортсменам свой опыт. Ведь есть очень важные вещи, без которых не добиться успехов в спорте", — сказал Третьяк.