Третьяк посетил Тамбов и встретился с губернатором Первышовым: «Тамбовская земля — один из самых хоккейных регионов русского Черноземья»

"Тамбовская земля — один из самых хоккейных регионов русского Черноземья, на которой наш вид спорта развивается уже более 50 лет. Губернатор вовлечен в процессы развития спортивной системы, серьезно заботится об интересах хоккея. В ходе беседы мы с Евгением Алексеевичем обсудили текущее положение дел и направления дальнейшего взаимодействия. Крайне важной задачей является вовлечение наших соотечественников в занятия физической культурой и спортом.
И хоккей — один из самых эффективных инструментов. Командная игра несет в себе потенциал объединения страны, воспитывает в гражданах патриотизм, характер, уважение к партнеру и тренеру, привычку объединять усилия ради общего результата. Важность нашего вида спорта прекрасно понимают на тамбовской земле — потому и уделяют ему повышенное внимание. ФХР оказывает комплексную поддержку развитию хоккея в регионах, и мы с Евгением Первышовым говорили о тех шагах, которые помогут обеспечить еще более динамичное движение вперед.
Такие плодотворные встречи всегда вдохновляют. Как и визиты к юным игрокам. Всегда рад пообщаться с детьми и молодежью, передать перспективным спортсменам свой опыт. Ведь есть очень важные вещи, без которых не добиться успехов в спорте", — сказал Третьяк.