Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Сибирь
0
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
ОТ
Канада
1
:
США
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Шанхай Дрэгонс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Барыс
2
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Металлург Мг
4
:
Адмирал
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
3
:
Спартак
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
3
:
Амур
4
П1
X
П2

Мэттьюс о победе США на ОИ-2026: «Этого пришлось ждать слишком долго. Мы приехали сюда за золотом — и мы его выиграли»

Капитан сборной США Остон Мэттьюс высказался после победы над Канадой (2:1 ОТ) в финале олимпийского турнира в Милане. Мэттьюс отметился ассистом.

Источник: Спортс"

Отметим, что американцы выиграли золото игр впервые за 46 лет — в 1980-м американская команда стала победительницей после «Чуда на льду».

"Кажется, что этого пришлось ждать слишком долго. За последние 10−15 лет в НХЛ появилось огромное количество американских хоккеистов мирового уровня.

Впервые за мою карьеру в лиге у нас появилась возможность сыграть на Олимпиаде, и для нас это значило очень многое — вернуть сборную США на вершину.

И мы это сделали. Мы приехали сюда за золотом — и мы его выиграли", — сказал Остон Мэттьюс.