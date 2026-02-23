Мэттьюс о победе США на ОИ-2026: «Этого пришлось ждать слишком долго. Мы приехали сюда за золотом — и мы его выиграли»

Отметим, что американцы выиграли золото игр впервые за 46 лет — в 1980-м американская команда стала победительницей после «Чуда на льду».
"Кажется, что этого пришлось ждать слишком долго. За последние 10−15 лет в НХЛ появилось огромное количество американских хоккеистов мирового уровня.
Впервые за мою карьеру в лиге у нас появилась возможность сыграть на Олимпиаде, и для нас это значило очень многое — вернуть сборную США на вершину.
И мы это сделали. Мы приехали сюда за золотом — и мы его выиграли", — сказал Остон Мэттьюс.