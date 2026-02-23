Вашингтон
Губерниев о победе сборной США на ОИ-2026: «Торжество хоккея, где заметную роль играют русские парни. Они во многом помогли американским мастерам, конкурируя в НХЛ»

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о вкладе российских игроков НХЛ в победу сборной США на ОИ-2026. В финале американцы обыграли сборную Канады (2:1 ОТ).

Источник: Спортс"

— Очень упорный финал, американцы молодцы, дожали канадцев. Это очень значимая для них победа, первая за десятилетия после того, как они нас обыграли. Кто‑то скажет: «Раз в год и палка стреляет», или, может, раз в 50 лет.

Но это торжество американского хоккея, где заметную роль играют русские парни, которые во многом помогли американским мастерам, конкурируя в НХЛ.

— Американцы во время празднования чемпионства вывезли на лед джерси трагически погибшего Джонни Годро и пригласили его детей. Как оцените такой жест?

— Они настоящая команда, один за всех и все за одного, нам даже совершенно не зазорно будет у них этому поучиться. Молодцы, — сказал Губерниев.

Сборная США сделала хит для истории хоккея. Новая победа на века!