Сергей Степашин: «США в финале играли в советский хоккей, комбинационный. Зря мы перешли на канадский хоккей в нашей КХЛ. А американцы научились у нас»

— Это сильнейшие сборные, там играли все игроки НХЛ. Что бы мы ни говорили, НХЛ сегодня сильнейшая лига в хоккейном мире. Поэтому они и были в финале. Хотя канадцы пробивали с трудом, пару раз они просто вытащили матч, в том числе с финнами. Ну, а олимпийскими чемпионами стали США.