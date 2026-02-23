Сергей Степашин: «США в финале играли в советский хоккей, комбинационный. Зря мы перешли на канадский хоккей в нашей КХЛ. А американцы научились у нас»

— Сергей Вадимович, в воскресение закончилась Олимпиада в Италии, вы нам в интервью говорили, что смотреть ее не будете, может, только хоккейный финал США — Канада. Откуда вы знали, что они сыграют в финале?
— Это сильнейшие сборные, там играли все игроки НХЛ. Что бы мы ни говорили, НХЛ сегодня сильнейшая лига в хоккейном мире. Поэтому они и были в финале. Хотя канадцы пробивали с трудом, пару раз они просто вытащили матч, в том числе с финнами. Ну, а олимпийскими чемпионами стали США.
Самое интересное другое. Когда я наблюдал за финальным матчем, то было видно, что США играли в советский хоккей. Комбинационный. Мне это напомнило сборную Советского Союза, честное слово. Поэтому зря мы перешли на канадский хоккей в нашей КХЛ. А американцы научились у нас.
Можно поздравить и Дональда Трампа, он очень довольный был, что выиграли его хоккеисты. Он за хоккеем следит, — сказал Степашин.