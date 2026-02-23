Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
24.02
Автомобилист
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.20
П2
2.35
Хоккей. КХЛ
24.02
Металлург Мг
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.68
П2
4.14
Хоккей. КХЛ
24.02
Салават Юлаев
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.25
П2
3.26
Хоккей. КХЛ
24.02
Локомотив
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.35
П2
3.70
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
3
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
4
:
Лада
2
П1
X
П2

Сергей Степашин: «США в финале играли в советский хоккей, комбинационный. Зря мы перешли на канадский хоккей в нашей КХЛ. А американцы научились у нас»

Бывший премьер-министр России, член совета директоров ФК «Динамо» Сергей Степашин поделился мнением о победе сборной США на олимпийском хоккейном турнире.

— Сергей Вадимович, в воскресение закончилась Олимпиада в Италии, вы нам в интервью говорили, что смотреть ее не будете, может, только хоккейный финал США — Канада. Откуда вы знали, что они сыграют в финале?

— Это сильнейшие сборные, там играли все игроки НХЛ. Что бы мы ни говорили, НХЛ сегодня сильнейшая лига в хоккейном мире. Поэтому они и были в финале. Хотя канадцы пробивали с трудом, пару раз они просто вытащили матч, в том числе с финнами. Ну, а олимпийскими чемпионами стали США.

Самое интересное другое. Когда я наблюдал за финальным матчем, то было видно, что США играли в советский хоккей. Комбинационный. Мне это напомнило сборную Советского Союза, честное слово. Поэтому зря мы перешли на канадский хоккей в нашей КХЛ. А американцы научились у нас.

Можно поздравить и Дональда Трампа, он очень довольный был, что выиграли его хоккеисты. Он за хоккеем следит, — сказал Степашин.