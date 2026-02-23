Немировски про Олимпиаду-2026: «Лучшее хоккейное событие, что мы видели. Отсутствие России сказалось, у нее 5−6 лучших вратарей, Капризов, Кучеров и величайший бомбардир в хоккее Овечкин»

На любом крупном международном турнире у Канады, США, России всегда есть шанс выиграть золото. У России есть 5−6 лучших вратарей НХЛ на выбор, и с такими нападающими, как Кучеров и Капризов, и величайшим бомбардиром в хоккее Александром Овечкиным за игрой было бы определенно интересно наблюдать. В плей‑офф и финале у них были бы вратари, способные вырвать победу, как это сделал вратарь США Хеллибак в решающем матче в Милане«, — сказал экс-тренер “Шанхая”.