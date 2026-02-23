Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
24.02
Автомобилист
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.20
П2
2.35
Хоккей. КХЛ
24.02
Металлург Мг
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.68
П2
4.14
Хоккей. КХЛ
24.02
Салават Юлаев
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.25
П2
3.26
Хоккей. КХЛ
24.02
Локомотив
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.35
П2
3.70
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
3
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
4
:
Лада
2
П1
X
П2

Немировски про Олимпиаду-2026: «Лучшее хоккейное событие, что мы видели. Отсутствие России сказалось, у нее 5−6 лучших вратарей, Капризов, Кучеров и величайший бомбардир в хоккее Овечкин»

Дэвид Немировски хотел бы видеть на олимпийском хоккейном турнире сборную России.

"В целом, олимпийский турнир стал лучшим хоккейным событием, которое мы когда‑либо видели, и именно этого все ждали со времен Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Конечно, отсутствие России точно сказалось на общем результате турнира. США определенно заслужили победу. И Канада, и американцы были непобежденными перед финалом.

На любом крупном международном турнире у Канады, США, России всегда есть шанс выиграть золото. У России есть 5−6 лучших вратарей НХЛ на выбор, и с такими нападающими, как Кучеров и Капризов, и величайшим бомбардиром в хоккее Александром Овечкиным за игрой было бы определенно интересно наблюдать. В плей‑офф и финале у них были бы вратари, способные вырвать победу, как это сделал вратарь США Хеллибак в решающем матче в Милане«, — сказал экс-тренер “Шанхая”.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше