Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.20
П2
2.35
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.68
П2
4.14
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.25
П2
3.26
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
0
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
3
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
4
:
Лада
2
П1
X
П2

Ротенберг о финале Олимпиады: «Пересмотрю в записи, чтобы все изучить, что-то взять на вооружение. Важно следить за трендами, потому что мы готовимся к следующим Олимпийским играм»

Роман Ротенберг заявил о желании внимательно изучить финальный матч олимпийского хоккейного турнира между США и Канадой (2:1 ОТ).

Источник: Спортс"

— Перед Олимпиадой многие уважаемые люди говорили, что не будут смотреть хоккейный турнир из-за отсутствия России. Какого вы мнения?

— Надо быть в России. Можно посмотреть в записи, например. Я планирую посмотреть финал еще раз в записи, чтобы все изучить, что-то взять на вооружение. Важно следить за трендами, потому что мы готовимся к следующим Олимпийским играм.

Вчера мы проводили мероприятия, мастер-классы. На тренировке были дети 2020 года рождения, мы их готовим, ведь впереди много Олимпиад. Надо думать не только о настоящем, но и о будущем. Надо понимать мировые тенденции, подмечать интересные моменты, — сказал первый вице-президент ФХР.