Андрей Коваленко о финале ОИ Канада — США: «Отдал дань уважения главному матчу. Лучший хоккей, который нам в КХЛ надо изучать и к которому мы обязаны стремиться»

— Ничего неожиданного не скажу — это был хоккей самого высокого уровня. Много лет играл в НХЛ, знаю, что в современных условиях там собраны лучшие хоккеисты мира. Соответственно увидели в их исполнении лучший хоккей, который нам в КХЛ надо изучать и к которому мы обязаны стремиться.