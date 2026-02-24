Ричмонд
Андрей Коваленко о финале ОИ Канада — США: «Отдал дань уважения главному матчу. Лучший хоккей, который нам в КХЛ надо изучать и к которому мы обязаны стремиться»

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко высказался о финальном матче хоккейного турнира Олимпиады-2026 между Канадой и США (1:2 ОТ).

— Дискриминация спортсменов России и Беларуси не оставляла выбора — Игры прошли мимо меня. Как хоккейный профессионал, посмотрел лишь финал — можно сказать, отдал дань уважения главному матчу турнира.

— Ваши впечатления.

— Ничего неожиданного не скажу — это был хоккей самого высокого уровня. Много лет играл в НХЛ, знаю, что в современных условиях там собраны лучшие хоккеисты мира. Соответственно увидели в их исполнении лучший хоккей, который нам в КХЛ надо изучать и к которому мы обязаны стремиться.

— Удивлены победой сборной США?

— Смотрел финал в Ярославле, куда приехал поздравить с 23 февраля всех своих родственников. Так вот перед овертаймом сразу сказал, что выиграют американцы.

— Почему?

— У хоккея есть свои законы — и они работают десятилетиями. Когда не забиваешь стопроцентные моменты, хоккей тебя всегда наказывает.

Трудно понять, как в основное время у Канады не попал в пустые ворота Маккиннон или трижды с дальнего пятачка мазал Селебрини. А Тэйвс вообще не забил с полуметра, когда оказался за спиной вратаря американцев Хеллибака.

Поэтому перед овертаймом и сказал знакомым, что теперь обязательно залетит какая-нибудь «деревяшка» — и в ворота именно канадцев. Так и произошло. Это хоккей, — сказал Коваленко.

Андрей Коваленко об ОИ-2026: «Если нет России, мне турнир не интересен. Удивляют новости из Италии — на арене подтекает крыша, раздевалки холодные. Нигде не было таких накладок».