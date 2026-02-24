Ричмонд
Каменский об отмене матча «Сочи» — ЦСКА из-за «режима атаки БПЛА»: «Правильное решение. Главное — обеспечить безопасность людей. КХЛ будет следить за ситуацией»

Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский высказался об отмене матча Фонбет Чемпионата КХЛ между «Сочи» и ЦСКА.

После первого периода игра была завершена досрочно при счете 0:0 — из-за «режима атаки БПЛА».

"Если матч отменили после первого периода из-за угрозы атаки БПЛА, то это вполне нормальное решение. Сначала перенесли по соображениям безопасности, потом начали, потом снова отменили — ну значит, обстановка сложилась такая.

В любом случае главное, чтобы безопасность людей была обеспечена. Это правильное решение.

Что касается возможного пересмотра и переноса игр «Сочи» в другой регион, подальше от юга, я не могу вам этого сказать сейчас. Как я могу знать?

Очевидно, КХЛ будет собираться, следить за ситуацией. Если будет реальная опасность для людей, то, конечно, лига будет принимать соответствующие решения. Будем смотреть по обстановке", — сказал Каменский.