Быков о Радулове: «На таких игроках можно строить пропаганду хоккея. Он живет на льду, горит. Я играл до 40 лет, момент “смерти спортсмена” нужно почувствовать»

В текущем сезоне у 39-летнего нападающего 49 (20+29) очков в 57 играх при полезности «+29».
— Радулов набрал в КХЛ 800 очков. Как оцените достижение? Сколько он сможет еще продолжать играть?
— Мне посчастливилось работать с Александром на его начальном периоде становления как игрока и потом в сборной. Это действительно выдающийся спортсмен и хоккеист. Хороший пример для молодежи, которая хочет связать свою жизнь со спортом. Это человек, который не просто играет, он живет на льду, горит.
Его энергия зажигает одноклубников, придает зрелищности игре. Он спортсмен, с которым связывают будущее клуба. Такие ребята привлекают. На таких игроках можно строить пропаганду хоккея как вида спорта.
Мне посчастливилось играть до 40 лет. Спортсмены — привилегированные люди, они имеют возможность по сравнению с другими людьми переживать свою «смерть спортсмена». Этот момент нужно почувствовать, Александр поймет, когда придет этот момент. Когда нужно будет переходить в другую сферу деятельности. Не знаю, как он смотрит на это, какое он получил образование и что будет делать, но для руководителей — такие игроки на вес золота.
[Нужно сделать все], чтобы сохранить его в клубе, предоставить ему должность, работу, чтобы передавать опыт молодежи, разговаривать с болельщиками, пропагандировать хоккей. Это отличный посол нашего вида спорта.
Надеюсь, что Александр найдет себя в обычной жизни и тоже будет получать массу удовольствия и радоваться каждому моменту. Удачи ему и большой от меня привет! Такие игроки дают возможность тренерам получать удовольствие, — сказал Быков.