Быков о Радулове: «На таких игроках можно строить пропаганду хоккея. Он живет на льду, горит. Я играл до 40 лет, момент “смерти спортсмена” нужно почувствовать»

Мне посчастливилось играть до 40 лет. Спортсмены — привилегированные люди, они имеют возможность по сравнению с другими людьми переживать свою «смерть спортсмена». Этот момент нужно почувствовать, Александр поймет, когда придет этот момент. Когда нужно будет переходить в другую сферу деятельности. Не знаю, как он смотрит на это, какое он получил образование и что будет делать, но для руководителей — такие игроки на вес золота.