Мостовой о хоккее на ОИ: «По звездности состава сборная России превосходила бы многих»

Я недавно вспомнил и посмотрел финал Олимпиады 2018 года, где мы встречались с Германией. Мы проигрывали и сравняли счет в меньшинстве за минуту до конца третьего периода. А до этого все думали: «Как такое возможно? Так еще и немцам». Мы же сравняли, так еще и в овертайме выиграли. Этим и прекрасны футбол, хоккей — самые популярные виды спорта на планете Земля, — сказал Мостовой.