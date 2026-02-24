Мостовой о хоккее на ОИ: «По звездности состава сборная России превосходила бы многих»

Сборная США обыграла Канаду со счетом 2:1 в овертайме в финале хоккейного турнира на Олимпиаде-2026.
— Сборная России на что могла бы претендовать на Олимпиаде?
— Думаю, не совсем правильно будет про это говорить, хотя это вполне нормально, можно рассуждать. Финны в полуфинале вели 2:0 у канадцев, но упустили победу, а после в матче за третье место разнесли словаков и подумали: «Елки-палки, мы должны были быть в финале, но почему-то там не оказались». Шведы что ли тоже слабые были?
Ясно, что по звездности состава сборная России не уступала бы, а многих бы вообще превосходила на Олимпиаде. Но как делать оценку в данном случае?
Я недавно вспомнил и посмотрел финал Олимпиады 2018 года, где мы встречались с Германией. Мы проигрывали и сравняли счет в меньшинстве за минуту до конца третьего периода. А до этого все думали: «Как такое возможно? Так еще и немцам». Мы же сравняли, так еще и в овертайме выиграли. Этим и прекрасны футбол, хоккей — самые популярные виды спорта на планете Земля, — сказал Мостовой.