25.02
Ак Барс
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.67
П2
6.50
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Динамо М
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
4
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
5
:
Авангард
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Металлург Мг
3
:
Северсталь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Салават Юлаев
3
:
Сибирь
2
П1
X
П2

Мостовой о хоккее на ОИ: «По звездности состава сборная России превосходила бы многих»

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой отметил, что по звездности состава сборная России превосходила бы многих на Олимпиаде.

Источник: Спортс"

Сборная США обыграла Канаду со счетом 2:1 в овертайме в финале хоккейного турнира на Олимпиаде-2026.

— Сборная России на что могла бы претендовать на Олимпиаде?

— Думаю, не совсем правильно будет про это говорить, хотя это вполне нормально, можно рассуждать. Финны в полуфинале вели 2:0 у канадцев, но упустили победу, а после в матче за третье место разнесли словаков и подумали: «Елки-палки, мы должны были быть в финале, но почему-то там не оказались». Шведы что ли тоже слабые были?

Ясно, что по звездности состава сборная России не уступала бы, а многих бы вообще превосходила на Олимпиаде. Но как делать оценку в данном случае?

Я недавно вспомнил и посмотрел финал Олимпиады 2018 года, где мы встречались с Германией. Мы проигрывали и сравняли счет в меньшинстве за минуту до конца третьего периода. А до этого все думали: «Как такое возможно? Так еще и немцам». Мы же сравняли, так еще и в овертайме выиграли. Этим и прекрасны футбол, хоккей — самые популярные виды спорта на планете Земля, — сказал Мостовой.