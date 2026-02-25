Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.67
П2
6.50
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Динамо М
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
4
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
5
:
Авангард
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Металлург Мг
3
:
Северсталь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Салават Юлаев
3
:
Сибирь
2
П1
X
П2

Ларионов о поездке на Олимпиаду: «Мы говорим на одном языке с представителями международного хоккея, есть взаимопонимание. Через несколько месяцев вы узнаете больше, надеюсь»

Игорь Ларионов объяснил причины поездки на финал Олимпиады-2026.

Источник: Спортс"

Главный тренер СКА посетил финальный матч между командами Канады и США (1:2 ОТ). Из-за этого специалист пропустил игру петербургской команды против ЦСКА (3:0).

— В чем заключалась ваша миссия и почему это оказалось важнее, чем работа на армейском дерби?

— Не хочу проводить аналогию с переговорами в Женеве или в Абу-Даби. Но такие вещи должны происходить в тишине, поэтому пока мы не можем их комментировать.

Встречи, которые состоялись, были очень конструктивными и фантастическими. Мы не будем называть организации — это обоюдная договоренность.

Мы остаемся частью большой хоккейной семьи для всего мира. Об этом шел разговор. Не сомневаюсь, что в ближайшие два-три месяца вы услышите официальные высказывания от тех людей, с которыми мы общались.

За эти три дня была заложена определенная основа. Большие дела всегда начинаются с маленького первого шага.

Мне хочется рассказать больше, но по соглашению мы не должны бежать впереди паровоза. Мы говорим на одном языке с представителями международного хоккея, и там есть полное взаимопонимание.

Никита Геннадьевич Стеничкин (генеральный директор СКА — Спортс«“) и Игорь Владимирович Захаркин присутствовали на этих встречах, все видели. С моей стороны дипломатия заканчивается, дальше — разговор уже людей более высокого уровня.

Надеюсь, через несколько месяцев вы узнаете больше о том, что происходило в Милане. Все и ни о чем, да? (смеется).

Приходится учиться формулировать мысли аккуратно — как Сергей Викторович Лавров, — чтобы донести суть и при этом оставить пространство для дальнейших шагов, — сказал Игорь Ларионов.