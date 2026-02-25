Ларионов о поездке на Олимпиаду: «Мы говорим на одном языке с представителями международного хоккея, есть взаимопонимание. Через несколько месяцев вы узнаете больше, надеюсь»

Главный тренер СКА посетил финальный матч между командами Канады и США (1:2 ОТ). Из-за этого специалист пропустил игру петербургской команды против ЦСКА (3:0).
— В чем заключалась ваша миссия и почему это оказалось важнее, чем работа на армейском дерби?
— Не хочу проводить аналогию с переговорами в Женеве или в Абу-Даби. Но такие вещи должны происходить в тишине, поэтому пока мы не можем их комментировать.
Встречи, которые состоялись, были очень конструктивными и фантастическими. Мы не будем называть организации — это обоюдная договоренность.
Мы остаемся частью большой хоккейной семьи для всего мира. Об этом шел разговор. Не сомневаюсь, что в ближайшие два-три месяца вы услышите официальные высказывания от тех людей, с которыми мы общались.
За эти три дня была заложена определенная основа. Большие дела всегда начинаются с маленького первого шага.
Мне хочется рассказать больше, но по соглашению мы не должны бежать впереди паровоза. Мы говорим на одном языке с представителями международного хоккея, и там есть полное взаимопонимание.
Никита Геннадьевич Стеничкин (генеральный директор СКА — Спортс«“) и Игорь Владимирович Захаркин присутствовали на этих встречах, все видели. С моей стороны дипломатия заканчивается, дальше — разговор уже людей более высокого уровня.
Надеюсь, через несколько месяцев вы узнаете больше о том, что происходило в Милане. Все и ни о чем, да? (смеется).
Приходится учиться формулировать мысли аккуратно — как Сергей Викторович Лавров, — чтобы донести суть и при этом оставить пространство для дальнейших шагов, — сказал Игорь Ларионов.