Мичков о поездке в Доминикану во время паузы в сезоне НХЛ: «Я был недоволен своей игрой, поэтому не отдыхал. Две тренировки в день — одна в зале, другая на выносливость»

21-летний нападающий «Флайерс» набрал 29 (13+16) очков в 55 играх в текущей регулярке при полезности «минус 7».
Перерыв в сезоне он провел в Доминиканской республике, где активно тренировался.
"В прошлом году перерыв на Турнир четырех наций был не слишком долгим, поэтому я просто отдыхал.
В этот раз я не планировал отдыхать. Я был недоволен своей игрой, поэтому весь перерыв посвятил работе.
Я не отдыхал и каждый день тренировался. Два занятия в день. Одно — в тренажерном зале, второе — на выносливость", — сказал Мичков.