Ги Буше об «Авангарде» после 1:5 от «Автомобилиста»: «Нам хватает на один период, далее выглядим как мертвецы. Никто не хочет травм перед плей-офф — будем бороться с человеческой

Мы не похожи сами на себя, нам хватает энергии только на один период. Далее выглядим как мертвецы. У любой команды бывают неудачные серии. «Локомотив», кажется, перед прошлым плей‑офф проиграл семь из десяти матчей.
Конечно, может быть, ребята, обеспечив себе высокое место в таблице, больше думают о плей‑офф. Это человеческая природа. Сам был игроком и понимаю суть проблемы. Она сидит в голове — никто не хочет получить травму перед плей‑офф. Это мой честный ответ. Придется бороться с человеческой натурой.
Сейчас нам важно вернуть уровень борьбы, который мы демонстрировали раньше — играть в тело, принимать на себя шайбу, биться в каждом моменте.
Плохие привычки приводят к плохим результатам, и нам надо это искоренять. Нельзя терять свою идентичность, надо ее возвращать. В ближайшее время мы будем над этим работать", — сказал Буше.