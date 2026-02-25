Ричмонд
Ги Буше об «Авангарде» после 1:5 от «Автомобилиста»: «Нам хватает на один период, далее выглядим как мертвецы. Никто не хочет травм перед плей-офф — будем бороться с человеческой

"Первый период в нашем исполнении был хорошим, дальше соперник играл лучше нас. Точка. Не хочу выделять отдельные моменты из сегодняшней встречи, поскольку мы выглядим не очень здорово на протяжении трех последних матчей.

Мы не похожи сами на себя, нам хватает энергии только на один период. Далее выглядим как мертвецы. У любой команды бывают неудачные серии. «Локомотив», кажется, перед прошлым плей‑офф проиграл семь из десяти матчей.

Конечно, может быть, ребята, обеспечив себе высокое место в таблице, больше думают о плей‑офф. Это человеческая природа. Сам был игроком и понимаю суть проблемы. Она сидит в голове — никто не хочет получить травму перед плей‑офф. Это мой честный ответ. Придется бороться с человеческой натурой.

Сейчас нам важно вернуть уровень борьбы, который мы демонстрировали раньше — играть в тело, принимать на себя шайбу, биться в каждом моменте.

Плохие привычки приводят к плохим результатам, и нам надо это искоренять. Нельзя терять свою идентичность, надо ее возвращать. В ближайшее время мы будем над этим работать", — сказал Буше.