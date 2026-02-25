Агент Овечкина о перерыве на ОИ: «Александр хорошо отдохнул, перезагрузился и готов к финальной части чемпионата. Настрой отличный, надо попадать в плей‑офф»

«Все отлично, хорошо отдохнул, перезагрузился, готов к финальной части чемпионата. Отличный настрой, надо выигрывать, попадать в плей‑офф», — сказал Чистяков.
«Кэпиталс» идут на десятом месте в Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на 4 очка. На счету Овечкина 48 (22+26) баллов в 59 матчах этого регулярного чемпионата.
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Филадельфией», «Тампа» против «Торонто», «Лос-Анджелес» встретится с «Вегасом», «Юта» примет «Колорадо».
