Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.41
X
5.50
П2
6.50
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
6.62
X
5.79
П2
1.38
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.74
X
4.21
П2
4.40
Хоккей. НХЛ
26.02
Вашингтон
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.06
X
4.30
П2
3.07
Хоккей. НХЛ
26.02
Нью-Джерси
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.47
X
4.20
П2
2.48
Хоккей. НХЛ
26.02
Тампа-Бэй
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
1.76
X
4.50
П2
3.89
Хоккей. НХЛ
26.02
Даллас
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.99
X
4.30
П2
3.25
Хоккей. НХЛ
26.02
Юта
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.67
X
4.30
П2
2.30

Роман Ротенберг: «В 90-х мы упустили хоккейное развитие, но сейчас возвращаем величие. Скоро увидим новых звезд — как Малкин, Овечкин, Капризов. Мы вместе над этим работаем»

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поделился мнением о перспективах развития российского хоккея.

Источник: Спортс"

— Вы были удивлены, что сборная Словакии с тремя игроками КХЛ вышла сразу в полуфинал? А ведь Игорь Ларионов не хотел брать хоккеистов КХЛ на Олимпиаду.

— А зачем недооценивать нашу лигу? У нас в КХЛ очень высокий уровень. Много талантливых ребят. И мы должны помнить о том, что 99% российских хоккеистов, играющих сейчас в НХЛ, прошли как раз школу КХЛ.

Вертикаль сборной России — они начинали с U16. Тот же Кирилл Капризов на моих глазах прошел все ступеньки сборных России. И он приобрел те навыки, которые ему в свое время дали в Новокузнецке, в Уфе, в ЦСКА. Это заслуга всех тренеров, которые работали с Кириллом.

Они все — игроки КХЛ. Нам важно об этом помнить. А потом уже они стали игроками НХЛ. Мы должны гордиться своей лигой, своим хоккеем. И мы видим, что в 90-х мы упустили это хоккейное развитие. Многие тренеры уехали в зарубежные страны по понятным причинам. Но сейчас мы возвращаем наше величие.

Есть много ребят, которые выйдут на очень высокий уровень. Я же много езжу по стране, путешествую по регионам. Чем меньше дети, тем больше у них таланта. Это говорит о том, что мы идем в правильном направлении.

Многие родители отдают детей в хоккей. И мы увидим скоро новых звезд — дай бог таких, как Малкин, Овечкин, Капризов. На это просто нужно время. Это тяжелый труд, но мы все вместе над этим работаем, — сказал Ротенберг.

Роман Ротенберг: «Поднимаем дворовый и детский хоккей. Все патриотично, на любви к родине — истоки идут от сборной СССР. У нас много катков и современные методики — мы ничем не хуже коллег».

