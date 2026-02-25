Брэди Ткачак о встрече с Трампом: «Это было потрясающе. Время пролетело так быстро… это был невероятный опыт»

24 февраля президент США принял национальную команду в Белом доме.
22 февраля сборная завоевала золото на Олимпиаде впервые за 46 лет. Напомним, в 1980-м американцы выиграли после «Чуда на льду» — неожиданной победы над СССР.
"Это было потрясающе. Просто получить такую возможность, я невероятно благодарен и благословлен тем, что оказался в таком положении.
Время пролетело так быстро… это действительно был невероятный опыт", — сказал Брэди Ткачак.
Мэттью Ткачак о Трампе: «Для нас большая честь представлять его и сотни миллионов людей по всей стране и привезти домой золотую медаль».