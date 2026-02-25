Ричмонд
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
26.02
Вашингтон
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.06
X
4.30
П2
3.07
Хоккей. НХЛ
26.02
Нью-Джерси
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.20
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
26.02
Тампа-Бэй
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.50
П2
4.00
Хоккей. НХЛ
26.02
Даллас
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.30
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
26.02
Юта
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.30
П2
2.31
Хоккей. НХЛ
26.02
Ванкувер
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.71
X
4.30
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
26.02
Лос-Анджелес
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.20
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
26.02
Анахайм
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.31
П2
2.29
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Динамо Мн
7
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
2
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Ак Барс
4
:
Лада
5
П1
X
П2

Брэди Ткачак о встрече с Трампом: «Это было потрясающе. Время пролетело так быстро… это был невероятный опыт»

Нападающий «Оттавы» и сборной США Брэди Ткачак высказался о встрече с Дональдом Трампом.

Источник: Спортс"

24 февраля президент США принял национальную команду в Белом доме.

22 февраля сборная завоевала золото на Олимпиаде впервые за 46 лет. Напомним, в 1980-м американцы выиграли после «Чуда на льду» — неожиданной победы над СССР.

"Это было потрясающе. Просто получить такую ​​возможность, я невероятно благодарен и благословлен тем, что оказался в таком положении.

Время пролетело так быстро… это действительно был невероятный опыт", — сказал Брэди Ткачак.

Мэттью Ткачак о Трампе: «Для нас большая честь представлять его и сотни миллионов людей по всей стране и привезти домой золотую медаль».