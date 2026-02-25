Ричмонд
26.02
Вашингтон
:
Филадельфия
П1
2.06
X
4.30
П2
3.09
Хоккей. НХЛ
26.02
Нью-Джерси
:
Баффало
П1
2.45
X
4.20
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
26.02
Тампа-Бэй
:
Торонто
П1
1.75
X
4.50
П2
4.00
Хоккей. НХЛ
26.02
Даллас
:
Сиэтл
П1
2.00
X
4.20
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
26.02
Юта
:
Колорадо
П1
2.65
X
4.30
П2
2.31
Хоккей. НХЛ
26.02
Ванкувер
:
Виннипег
П1
2.71
X
4.30
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
26.02
Лос-Анджелес
:
Вегас
П1
2.03
X
4.15
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
26.02
Анахайм
:
Эдмонтон
П1
2.66
X
4.31
П2
2.26
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Динамо Мн
7
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
2
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Ак Барс
4
:
Лада
5
П1
X
П2

Десятков о камбэке с «Ак Барсом»: «Хорошо, что было достаточно времени вернуться в игру. Ребята молодцы, что не затянули с этим»

Главный тренер «Лады» Павел Десятков высказался о волевой победе в матче с «Ак Барсом» (5:4 Б).

Источник: Спортс"

По ходу матча «Лада» отыгралась с 0:3.

— Не открою секретов тут. Плохо начали, соперник этим воспользовался. Был активнее, был более конкретным. В борьбе проигрывали много.

Пришлось после первого периода да и в процессе первого периода перестраиваться, менять состав и сочетания. Но на второй вышли и вернулись в игру.

Что касается концовки, то должны были реализовывать моменты в большинстве. Но что ни делается, то к лучшему.

— Правильно отреагировали хоккеисты на пропущенные шайбы?

— Хорошо, что было достаточно времени вернуться в игру. Ребята молодцы, что с этим не затянули.

— Потеряли шансы на плей‑офф. Думали о том, что если бы с самого начала сезона возглавляли команду, то было бы больше шансов на это?

— Да нет, не думаю об этом. Когда меня пригасили в «Ладу», я шел уверенным, что что‑то получится. Жаль, что не сразу все заработало. Так или иначе работа видна. Но глобально хотелось бы видеть другой результат, — сказал Десятков.