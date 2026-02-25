Ричмонд
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Динамо Мн
7
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
2
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Ак Барс
4
:
Лада
5
П1
X
П2

Гатиятулин о 4:5 от «Лады»: «Несогласованные действия привели к пропущенным шайбам. Каждая игра — это опыт. Сегодня мы получили такой урок»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался после матча против «Лады» (4:5 Б).

Источник: Спортс"

По ходу игры клуб из Тольятти отыгрался с 0:3.

— У нас был хороший, стабильный отрезок в последних играх. И сегодня хорошо провели первый период — и в давление играли, и контроль шайбы был. Дальше — потеря концентрации, несогласованные действия, которые влияют на результат. У нас таких было несколько подряд.

Мы смогли вернуться в игру, сравняли счет, были моменты, чтобы не доводить до буллитов. Нашим болельщикам спасибо за поддержку.

— Вы согласны, что главная проблема «Ак Барса» — это волнообразная игра?

— Я бы не сказал, что мы бросили играть или не хотели играть. Просто несогласованные действия приводили к пропущенным шайбам. Да, наверное, на молекулы разберем концовку второго периода, когда когда пропустили два гола подряд.

— Первый период был почти идеальным?

— У нас за последние матчи было много таких хороших отрезков, когда играем по заданию, выполняем требования. В первом периоде мы увидели то, что хотим видеть. Дальше — будем разбираться, что произошло.

— Сегодня ровно месяц как Владимир Алистров не попадает в состав. Как он это переживает?

— Каждый, кто не попадает в состав, хочет играть. Рецепт один — терпеть, ждать своего шанса. И воспользоваться им, когда он представится.

— Вы сказали о потере концентрации. Хоккеисты «свалились» в личные действия при счете 3:0? Почему команда сталкивается с этим перед плей-офф?

— Потеря концентрации, но скорее несогласованные действия, которые и привели к пропущенным шайбам. Каждая игра — это опыт. Сегодня мы получили такой урок.

Но в предыдущих матчах мы видели много хороших и правильных отрезков. Есть моменты, в которых, возможно, кто-то думает уже о самом важном этапе сезона. Разберемся, поговорим с ребятами. Поправим это. Возможно, кому-то голову нужно поправить, — сказал Гатиятулин.

«Лада» отыгралась с 0:3 и победила «Ак Барс» — 5:4 по буллитам. Савчук, Михайлов и Тянулин набрали по 2 очка.