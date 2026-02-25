Гатиятулин о 4:5 от «Лады»: «Несогласованные действия привели к пропущенным шайбам. Каждая игра — это опыт. Сегодня мы получили такой урок»

По ходу игры клуб из Тольятти отыгрался с 0:3.
— У нас был хороший, стабильный отрезок в последних играх. И сегодня хорошо провели первый период — и в давление играли, и контроль шайбы был. Дальше — потеря концентрации, несогласованные действия, которые влияют на результат. У нас таких было несколько подряд.
Мы смогли вернуться в игру, сравняли счет, были моменты, чтобы не доводить до буллитов. Нашим болельщикам спасибо за поддержку.
— Вы согласны, что главная проблема «Ак Барса» — это волнообразная игра?
— Я бы не сказал, что мы бросили играть или не хотели играть. Просто несогласованные действия приводили к пропущенным шайбам. Да, наверное, на молекулы разберем концовку второго периода, когда когда пропустили два гола подряд.
— Первый период был почти идеальным?
— У нас за последние матчи было много таких хороших отрезков, когда играем по заданию, выполняем требования. В первом периоде мы увидели то, что хотим видеть. Дальше — будем разбираться, что произошло.
— Сегодня ровно месяц как Владимир Алистров не попадает в состав. Как он это переживает?
— Каждый, кто не попадает в состав, хочет играть. Рецепт один — терпеть, ждать своего шанса. И воспользоваться им, когда он представится.
— Вы сказали о потере концентрации. Хоккеисты «свалились» в личные действия при счете 3:0? Почему команда сталкивается с этим перед плей-офф?
— Потеря концентрации, но скорее несогласованные действия, которые и привели к пропущенным шайбам. Каждая игра — это опыт. Сегодня мы получили такой урок.
Но в предыдущих матчах мы видели много хороших и правильных отрезков. Есть моменты, в которых, возможно, кто-то думает уже о самом важном этапе сезона. Разберемся, поговорим с ребятами. Поправим это. Возможно, кому-то голову нужно поправить, — сказал Гатиятулин.
«Лада» отыгралась с 0:3 и победила «Ак Барс» — 5:4 по буллитам. Савчук, Михайлов и Тянулин набрали по 2 очка.