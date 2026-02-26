Ричмонд
Хоккей. НХЛ
2-й период
Анахайм
1
:
Эдмонтон
2
Все коэффициенты
П1
5.12
X
4.81
П2
1.62
Хоккей. НХЛ
2-й период
Ванкувер
2
:
Виннипег
1
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.75
П2
4.00
Хоккей. НХЛ
2-й период
Лос-Анджелес
1
:
Вегас
1
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.75
П2
3.28
Хоккей. НХЛ
3-й период
Юта
2
:
Колорадо
4
Все коэффициенты
П1
34.00
X
9.00
П2
1.18
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.09
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
4
:
Сиэтл
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
3
:
Филадельфия
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
1
:
Баффало
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Ак Барс
4
:
Лада
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Динамо Мн
7
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
2
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2

Никитин о 2:0 с «Нефтехимиком»: «ЦСКА потратил много эмоций в прошлых матчах. Пятиминутное удаление дало нам драйв»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился мнением о победе команды над «Нефтехимиком» (2:0) в матче FONBET КХЛ.

Источник: Спортс"

В конце второго периода форвард ЦСКА Иван Дроздов был удален на пять минут за удар клюшкой между ног форварду Джозефу Душаку.

— В январе ЦСКА играл в яркий хоккей, обыгрывал минское «Динамо», московское «Динамо», «Спартак». Но что случилось с командой после матча с «Сочи», когда вы выиграли 3:1? Ребятам не хватает сил, эмоций?

— У вас каждый день на одном градусе проходит?

— Когда как.

— Вот и у ребят то же самое. Они очень много эмоций потратили с Минском, московским «Динамо», «Спартаком». Эмоции — это одна из составляющих хоккея. Сегодня пятиминутное удаление как раз их и дало.

Вроде преимущество по ходу матча у нас есть, а все проходит, не сказал бы в релаксе, но без драйва. А это удаление этот драйв дало. Не скажу, что все закономерно, но все объяснено.

— Когда ждать Эберта?

— Мы ждем оформления юридических документов, — сказал Никитин.

Никитин о 5-минутном штрафе Дроздова за удар клюшкой между ног Душаку: «Это не мужской хоккей, идем непонятно куда. Это даже не про ЦСКА, а про лигу, так нельзя».