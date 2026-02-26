Ричмонд
Кучеров в 120-й раз набрал 3+ очка за игру в НХЛ и обошел Малкина по этому показателю. Только у Кросби, Овечкина и Макдэвида больше таких матчей среди действующих игроков

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал 3 (1+2) очка в матче против «Торонто» (4:2). На счету 32-летнего россиянина стало 120 таких игр в регулярных чемпионатах НХЛ.

Источник: Спортс"

Он обошел по этому показателю Евгения Малкина (119 матчей с 3 и более очками) и вышел на четвертое место в лиге среди действующих хоккеистов.

Лидирует Сидни Кросби («Питтсбург», 189), Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 147) идет вторым, замыкает тройку Александр Овечкин («Вашингтон», 141).

Кучеров сделал 700 ассистов за 855 матчей в регулярках НХЛ. Только Макдэвид был быстрее из действующих игроков — 699 игр. Кросби понадобилось 856 матчей.

