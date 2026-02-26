Кучеров в 120-й раз набрал 3+ очка за игру в НХЛ и обошел Малкина по этому показателю. Только у Кросби, Овечкина и Макдэвида больше таких матчей среди действующих игроков

Он обошел по этому показателю Евгения Малкина (119 матчей с 3 и более очками) и вышел на четвертое место в лиге среди действующих хоккеистов.
Лидирует Сидни Кросби («Питтсбург», 189), Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 147) идет вторым, замыкает тройку Александр Овечкин («Вашингтон», 141).
Кучеров сделал 700 ассистов за 855 матчей в регулярках НХЛ. Только Макдэвид был быстрее из действующих игроков — 699 игр. Кросби понадобилось 856 матчей.
