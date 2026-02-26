Ричмонд
Кучеров обошел Маккиннона и стал вторым в гонке бомбардиров НХЛ — 94 очка против 93. Лидирует Макдэвид — 98 баллов

Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 3 (1+2) очка в матче с «Торонто» (4:2) и обошел Нэтана Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ.

Источник: Спортс"

Российский форвард вышел на второе место, опережая нападающего «Колорадо» на 1 балл — 94 в 52 матчах против 93 за 55 игр. Канадец пропустил сегодняшнюю встречу с «Ютой» (4:2).

Лидирует в рейтинге капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. На его счету 98 (34+64) очков в 59 матчах, включая 0+2 в игре с «Анахаймом» (5:6).

В пятерке также Макклин Селебрини («Сан-Хосе», 81 в 55, сегодня не играл) и Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 80 в 56, 0+0 с «Анахаймом»).

Кучеров сделал 700 ассистов за 855 матчей в регулярках НХЛ. Только Макдэвид был быстрее из действующих игроков — 699 игр. Кросби понадобилось 856 матчей.

Узнать больше по теме
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
Читать дальше