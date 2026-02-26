Ричмонд
Ларионов об удалениях в 3-м периоде матча с «Динамо»: «Маленькие фолы убивают команду. Когда проигрываешь 1:4, это сказывается на игроках, их концентрации»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался после матча с московским «Динамо» (1:4).

Источник: Спортс"

— Трудно пока проанализировать, дать ответы по второму периоду, по тем голам, которые пропустили. Не было предпосылок, что так легко дадим сопернику забить голы. Хотя не было сомнений, что ребята вышли нацеленными, был хороший темп.

Если бы Грималди забил и сделал счет 2:1, наверняка ожидали бы другого матча и исхода. Важно перегруппироваться, как можно быстрее забыть этот матч и двигаться дальше.

Следующий матч с «Локомотивом», должны быть более свежими в плане психологии, чтобы этот груз не висел в течение двух дней. На этом подведу итоги этого матча.

— Третий период, когда надо отыгрываться, было несколько неоправданных удалений. Соперник задел нерв команды?

— Когда проигрываешь 1:4, это сказывается на игроках, на их фокусе, на их концентрации. Начинаются разговоры с судьями, маленькие фолы, которые не нужны. Во время матча игрок показывает эмоции.

Мы знали, что соперник из 15 голов шесть или семь забил в большинстве. Говорили о важности дисциплины. Те маленькие фолы, которые происходят, убивают команду, они ей не помогают, — сказал Ларионов.