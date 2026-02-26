Ричмонд
Алексей Исаков: «Когда стреляли по Белому дому в 1993-м, видел, как по Москве едут танки. В Саратове ровесников затягивала криминальная стихия, в машинах — биты, пистолеты, экзотика 90-х. Четко решил: не мое&

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков вспомнил о переезде из Саратова в Москву и жизни в 90-е.

— Москва, большой город, соблазны. Как справились с контрастом?

— Большую роль сыграла организация «Крылья Советов». Это была очень серьезная школа и клуб. У нас была своя база, педагоги, строгий режим. Мы жили в Серебряном Бору, за нами следили.

Время было нестабильное — 1993−94 годы, путч в Москве, но мы жили на базе, полностью погруженные в спортивную жизнь. Все было по расписанию.

— Страшные вещи на ваших глазах происходили?

— Да. 1993 год, осень. Когда стреляли по Белому дому, мы направлялись в Казань на автобусе по Садовому кольцу и видели, как по Москве едут танки. Тогда ситуация в стране была действительно непростая.

— Все это как-то повлияло на вас?

— В молодом возрасте ты не до конца осознаешь происходящее. Это воспринималось скорее как экзотика, что-то нестандартное вокруг, был даже какой-то драйв.

— Но вас это обошло стороной?

— Да. Когда приезжал в Саратов в отпуск, видел, как некоторых ровесников затягивала криминальная стихия. Видел, как вокруг происходят нехорошие вещи: в машинах — биты, пистолеты. Экзотика 90-х.

Но, к счастью, это прошло рядом со мной. Были ситуации, когда понимал, что происходит что-то криминальное, но для себя четко решил: это не мое, — сказал Исаков.