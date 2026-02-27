Чинахов забил «Нью-Джерси» с передачи Малкина и стал 3-й звездой матча. У него 6+3 в 9 последних играх за «Питтсбург»

Россиянин был признан третьей звездой встречи. В текущем сезоне у него стало 19 (12+7) очков в 48 играх при полезности «минус 1».
В последних 9 играх — 9 (6+3) баллов и «+3».
Сегодня Егор (12:42, «+1») реализовал 1 из 3 бросков в створ и допустил 1 потерю.
