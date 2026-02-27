Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Лос-Анджелес
0
:
Эдмонтон
0
Все коэффициенты
П1
2.53
X
4.24
П2
2.38
Хоккей. НХЛ
1-й период
Сан-Хосе
0
:
Калгари
0
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.10
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
2-й период
Колорадо
0
:
Миннесота
1
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.65
П2
1.88
Хоккей. НХЛ
3-й период
Нэшвилл
2
:
Чикаго
2
Все коэффициенты
П1
5.90
X
1.58
П2
7.70
Хоккей. НХЛ
3-й период
Рейнджерс
2
:
Филадельфия
2
Все коэффициенты
П1
3.85
X
1.90
П2
4.61
Хоккей. НХЛ
3-й период
Сент-Луис
4
:
Сиэтл
1
Все коэффициенты
П1
X
19.00
П2
34.00
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.20
П2
2.65
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.15
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
4
:
Коламбус
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Тампа-Бэй
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Монреаль
3
:
Айлендерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Оттава
1
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
4
:
Нью-Джерси
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Торонто
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
1
:
Динамо М
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
6
:
Адмирал
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Салават Юлаев
3
:
Трактор
2
П1
X
П2

Чинахов забил «Нью-Джерси» с передачи Малкина и стал 3-й звездой матча. У него 6+3 в 9 последних играх за «Питтсбург»

Форвард «Питтсбурга» Егор Чинахов забросил шайбу с передачи Евгения Малкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (4:1).

Россиянин был признан третьей звездой встречи. В текущем сезоне у него стало 19 (12+7) очков в 48 играх при полезности «минус 1».

В последних 9 играх — 9 (6+3) баллов и «+3».

Сегодня Егор (12:42, «+1») реализовал 1 из 3 бросков в створ и допустил 1 потерю.

