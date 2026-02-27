Ричмонд
Хоккей. НХЛ
2-й период
Лос-Анджелес
1
:
Эдмонтон
2
Все коэффициенты
П1
4.61
X
4.30
П2
1.73
Хоккей. НХЛ
2-й период
Сан-Хосе
1
:
Калгари
1
Все коэффициенты
П1
2.65
X
2.87
П2
3.69
Хоккей. НХЛ
3-й период
Колорадо
1
:
Миннесота
2
Все коэффициенты
П1
16.00
X
3.70
П2
1.35
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.20
П2
2.65
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.15
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.20
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
6.80
X
5.30
П2
1.40
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.90
П2
5.60
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
4
:
Чикаго
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Рейнджерс
2
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
5
:
Сиэтл
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
4
:
Коламбус
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Тампа-Бэй
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Монреаль
3
:
Айлендерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Оттава
1
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
4
:
Нью-Джерси
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Торонто
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
1
:
Динамо М
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
6
:
Адмирал
3
П1
X
П2

Малкин набрал 0+2 в матче с «Нью-Джерси», сыграв 17:38 — больше всех среди форвардов «Питтсбурга». У него 46 очков в 42 играх в сезоне

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (4:1).

На счету нападающего стало 46 (13+33) очков в 42 играх в текущем сезоне при полезности «+14».

В первом для «Пингвинс» матче без выбывшего из-за травмы Сидни Кросби 39-летний россиянин провел на льду 17:38 — больше всех среди форвардов команды.

Сегодня Евгений завершил встречу с полезностью «+1», 4 раза бросил в створ, допустил 2 потери, получил малый штраф и выиграл 2 из 3 вбрасываний (67%).

Чинахов забил «Нью-Джерси» с передачи Малкина и стал 3-й звездой матча. У него 6+3 в 9 последних играх за «Питтсбург».

