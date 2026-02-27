Малкин набрал 0+2 в матче с «Нью-Джерси», сыграв 17:38 — больше всех среди форвардов «Питтсбурга». У него 46 очков в 42 играх в сезоне

На счету нападающего стало 46 (13+33) очков в 42 играх в текущем сезоне при полезности «+14».
В первом для «Пингвинс» матче без выбывшего из-за травмы Сидни Кросби 39-летний россиянин провел на льду 17:38 — больше всех среди форвардов команды.
Сегодня Евгений завершил встречу с полезностью «+1», 4 раза бросил в створ, допустил 2 потери, получил малый штраф и выиграл 2 из 3 вбрасываний (67%).
Чинахов забил «Нью-Джерси» с передачи Малкина и стал 3-й звездой матча. У него 6+3 в 9 последних играх за «Питтсбург».
Узнать больше по теме
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.Читать дальше