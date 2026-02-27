Ричмонд
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.20
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.39
X
4.15
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.30
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
6.80
X
5.85
П2
1.40
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.52
X
5.16
П2
5.60
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
1
:
Эдмонтон
8
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
1
:
Калгари
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
2
:
Миннесота
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
4
:
Чикаго
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Рейнджерс
2
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
5
:
Сиэтл
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
4
:
Коламбус
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Тампа-Бэй
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Монреаль
3
:
Айлендерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Оттава
1
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
4
:
Нью-Джерси
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Торонто
1
П1
X
П2

Александр Кожевников: «Овечкин и Малкин — глыбы, два великих игрока. Саша — голевая машина, Женя — разносторонний игрок, не только отдает передачи, но и забивает»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников сопоставил Александра Овечкина и Евгения Малкина.

Источник: Спортс"

"Саша и Женя — великие игроки. Но если Овечкин чистый бомбардир, то Женя более разносторонний игрок, он не только отдает передачи, но и забивает сам.

А Саша — просто голевая машина. Они разные, но оба очень хорошие. Это две наши глыбы, два наших великих игрока", — сказал Александр Кожевников.

Малкин вошел в топ-25 бомбардиров в истории НХЛ — 1392 очка в 1255 играх. Он обогнал Бретта Халла, до идущего 20-м Оутса — 28 баллов.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше