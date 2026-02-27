Александр Кожевников: «Овечкин и Малкин — глыбы, два великих игрока. Саша — голевая машина, Женя — разносторонний игрок, не только отдает передачи, но и забивает»

"Саша и Женя — великие игроки. Но если Овечкин чистый бомбардир, то Женя более разносторонний игрок, он не только отдает передачи, но и забивает сам.
А Саша — просто голевая машина. Они разные, но оба очень хорошие. Это две наши глыбы, два наших великих игрока", — сказал Александр Кожевников.
Малкин вошел в топ-25 бомбардиров в истории НХЛ — 1392 очка в 1255 играх. Он обогнал Бретта Халла, до идущего 20-м Оутса — 28 баллов.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше