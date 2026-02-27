Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
Автомобилист
2
:
Ак Барс
1
Все коэффициенты
П1
1.60
X
3.75
П2
8.00
Хоккей. КХЛ
3-й период
Авангард
2
:
Металлург Мг
1
Все коэффициенты
П1
1.50
X
3.85
П2
11.25
Хоккей. НХЛ
28.02
Вашингтон
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.44
X
4.15
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
28.02
Флорида
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
28.02
Юта
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.19
X
4.20
П2
2.88
Хоккей. НХЛ
28.02
Анахайм
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.75
Хоккей. КХЛ
не начался
Северсталь
:
Торпедо
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Сочи
:
Динамо Мн
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
ЦСКА
:
Шанхай Дрэгонс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
1
:
Эдмонтон
8
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
1
:
Калгари
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
2
:
Миннесота
5
П1
X
П2

Кожевников о Малкине: «Он еще может играть и играть. Как минимум один сезон точно, а то и два-три. Главное — чтобы не было серьезной травмы»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что 39-летний форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин может играть еще как минимум один сезон.

Источник: Спортс"

В нынешнем сезоне Малкин провел 42 матча и набрал 46 (13+33) очков. Срок соглашения нападающего с «Пингвинс» с кэпхитом 6,1 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.

«Женя вовремя уехал в НХЛ. Да он и в 18 лет был готов уехать. Да, его придержали в “Магнитке”, но кому хочется отпускать явного лидера? Никому. Ну поморозили его немного, и все равно он стал великим.

Он еще может играть и играть. Как минимум один сезон то точно. А то и два-три, но все ведь зависит от генетики. Он сам решит. Главное — чтобы в этом возрасте не было какой-нибудь серьезной травмы", — сказал Кожевников.

