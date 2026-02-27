Кожевников о Малкине: «Он еще может играть и играть. Как минимум один сезон точно, а то и два-три. Главное — чтобы не было серьезной травмы»

В нынешнем сезоне Малкин провел 42 матча и набрал 46 (13+33) очков. Срок соглашения нападающего с «Пингвинс» с кэпхитом 6,1 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.
«Женя вовремя уехал в НХЛ. Да он и в 18 лет был готов уехать. Да, его придержали в “Магнитке”, но кому хочется отпускать явного лидера? Никому. Ну поморозили его немного, и все равно он стал великим.
Он еще может играть и играть. Как минимум один сезон то точно. А то и два-три, но все ведь зависит от генетики. Он сам решит. Главное — чтобы в этом возрасте не было какой-нибудь серьезной травмы", — сказал Кожевников.
