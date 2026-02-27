Анас стал 5-м игроком в истории КХЛ, набравшим 80+ очков за одну регулярку. Он повторил рекорд Ливо для легионеров

Форвард набрал 3 (1+2) балла в игре Фонбет Чемпионата КХЛ против «Сочи» (3:2).
Теперь на его счету 80 (29+51) очков в 60 матчах. Он повторил достижение Джоша Ливо по очкам среди легионеров за одну регулярку.
Анас также стал пятым игроком, набравшим 80+ очков в одном регулярном чемпионате, сообщает пресс-служба КХЛ. Дважды это делал Никита Гусев, по разу Сергей Мозякин, Ливо и Александр Радулов. Рекорд принадлежит Гусеву, набравшему 89 очков в сезоне-2023/24.
Кроме того, Анас стал шестым игроком в истории КХЛ, отдавшим 50+ передач за одну регулярку. Дважды это делали Гусев и Владимир Ткачев, по разу Радулов, Крис Ли и Вадим Шипачев. Ассистентский рекорд принадлежит Гусеву, отдавшему 66 передач в сезоне-2023/24.