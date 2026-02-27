Анас стал 5-м игроком в истории КХЛ, набравшим 80+ очков за одну регулярку. Он повторил рекорд Ливо для легионеров

Кроме того, Анас стал шестым игроком в истории КХЛ, отдавшим 50+ передач за одну регулярку. Дважды это делали Гусев и Владимир Ткачев, по разу Радулов, Крис Ли и Вадим Шипачев. Ассистентский рекорд принадлежит Гусеву, отдавшему 66 передач в сезоне-2023/24.