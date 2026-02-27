Квартальнов о 3:2 с «Сочи»: «Довольны победой, это был интересный матч. У нас большинство сработало, вышли ребята, которые долго не играли»

В среду минчане разгромили сочинскую команду со счетом 7:2.
"Понимали, что будет непросто. Довольны победой, это была уже совершенно другая игра, интересная.
У нас большинство сработало, вышли ребята, которые долго не играли", — сказал Квартальнов.
Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча с «Сочи» (3:2).
