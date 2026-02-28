Андрей Разин: «Мне хотелось бы проиграть Кубок континента. Он мне не нужен, он вообще ничего не дает»

— Столько хочется сказать, но на опыте скажу так: классная была игра, к сожалению, мы ее проиграли. Я перед ребятами извинился. Считаю, мы смотрелись интереснее, плюс у нас было три хоккеиста 2006 года рождения, которые в такой мясорубке смотрелись даже очень хорошо.