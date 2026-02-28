Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.20
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.20
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
05:00
Юта
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.30
П2
2.83
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.75
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
1
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Динамо Мн
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
ЦСКА
6
:
Шанхай Дрэгонс
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Автомобилист
3
:
Ак Барс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Авангард
3
:
Металлург Мг
2
П1
X
П2

Андрей Разин: «Мне хотелось бы проиграть Кубок континента. Он мне не нужен, он вообще ничего не дает»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин сообщил, что извинился перед командой после поражения от «Авангарда» (2:3 ОТ).

Источник: Спортс"

Тренер получил 2 минуты штрафа за неспортивное поведение на последней минуте третьего периода при счете 2:2. Омский клуб реализовал большинство в овертайме.

— Столько хочется сказать, но на опыте скажу так: классная была игра, к сожалению, мы ее проиграли. Я перед ребятами извинился. Считаю, мы смотрелись интереснее, плюс у нас было три хоккеиста 2006 года рождения, которые в такой мясорубке смотрелись даже очень хорошо.

Так что есть свои плюсы. Это регулярный чемпионат, двигаемся дальше.

— Шесть матчей между командами в регулярке завершились. Итог серии?

— Мы две игры в основное время выиграли, две проиграли. Еще было две ничьи — буллиты и сейчас овертайм. Две равные команды со своим стилем и почерком. Большинство игр мы больше атакуем, к сожалению, не очень много забиваем. Но мы прогрессируем.

— В последних матчах у вас много поражений. Беспокоит это или радует перед плей‑офф, что есть вызовы?

— А вы Ги Буше зададите такой же вопрос, у них поражений побольше, чем у нас. Мы провалили матч с «Автомобилистом» (1:8) с «Северсталью» отыгрались с 0:3, считаю, не проиграли. Просто снизился процент реализации моментов, мы иногда забивали по шесть-семь, пропускали по три-четыре.

— Держите в голове, что команда может выиграть Кубок континента?

— У хоккеистов точно не сидит, а мне хотелось бы проиграть Кубок континента. Он мне не нужен, он вообще ничего не дает, — сказал Разин.

Напомним, Кубок Континента вручается победителю регулярного чемпионата.