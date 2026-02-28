«Вашингтон» выиграл 6 из 7 последних матчей. Команда Карбери отстает от зоны плей-офф на 2 очка при играх в запасе у конкурентов

Сейчас «Вашингтон» отстает от зоны плей-офф на 2 очка — как от третьего места в Столичном дивизионе (на нем идут «Айлендерс» с 71 очком в 59 играх), так и от зоны wild card (на второй позиции идет «Бостон» с 71 очком в 58 играх).