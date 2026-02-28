Ричмонд
Хоккей. НХЛ
2-й период
Анахайм
0
:
Виннипег
2
Все коэффициенты
П1
9.00
X
4.70
П2
1.35
Хоккей. НХЛ
3-й период
Юта
4
:
Миннесота
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.20
X
4.10
П2
2.04
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.09
П2
5.10
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
3
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
2
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
1
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Динамо Мн
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
ЦСКА
6
:
Шанхай Дрэгонс
5
П1
X
П2

«Вашингтон» выиграл 6 из 7 последних матчей. Команда Карбери отстает от зоны плей-офф на 2 очка при играх в запасе у конкурентов

«Вашингтон» обыграл «Вегас» (3:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

Победа стала для команды под руководством Спенсера Карбери 6-й в 7 последних играх.

С 69 очками в 61 игре «Кэпиталс» идут на 9-м месте в Восточной конференции.

Сейчас «Вашингтон» отстает от зоны плей-офф на 2 очка — как от третьего места в Столичном дивизионе (на нем идут «Айлендерс» с 71 очком в 59 играх), так и от зоны wild card (на второй позиции идет «Бостон» с 71 очком в 58 играх).

Овечкин не забил в 7-м матче подряд. У него 3 броска, 2 хита, 2 блока и «минус 1» за 17:43 против «Вегаса» при 7:37 в большинстве.