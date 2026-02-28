Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Анахайм
1
:
Виннипег
3
Все коэффициенты
П1
13.25
X
3.33
П2
1.60
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.20
X
4.10
П2
2.04
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.09
П2
5.10
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
5
:
Миннесота
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
3
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
2
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
1
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Динамо Мн
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
ЦСКА
6
:
Шанхай Дрэгонс
5
П1
X
П2

«Даллас» поместит Сегина в список травмированных на долгий срок. Форвард не сыграет до конца сезона, клуб разгрузит платежку перед дедлайном

«Даллас» поместит форварда Тайлера Сегина в список травмированных на долгий срок.

Как сообщает инсайдер Эллиотт Фридман, «Старс» уведомили НХЛ, что 34-летний форвард не сыграет в этом сезоне, в том числе в плей-офф.

В текущем сезоне НХЛ канадец провел 27 матчей и набрал 17 (7+10) очков при показателе полезности «+10». В декабре он выбыл с травмой передней крестообразной связки колена и перенес операцию.

Помещение Сегина в список травмированных до конца сезона позволит «Старс» разгрузить платежную ведомость перед дедлайном на всю сумму кэпхита игрока.

Средняя годовая зарплата (кэпхит) Сегина по текущему соглашению составляет 9,85 миллиона долларов. Срок действия контракта истекает после завершения сезона-2026/27.