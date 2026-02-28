Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.20
X
4.10
П2
2.04
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.09
П2
5.10
Хоккей. НХЛ
20:30
Рейнджерс
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.61
X
4.20
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
5
:
Виннипег
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
5
:
Миннесота
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
3
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
2
:
Баффало
3
П1
X
П2

Сеннеке набрал 0+3 в матче с «Виннипегом» и обошел Демидова в гонке бомбардиров среди новичков — 48 очков против 47. Шефер с 41 баллом идет на 3-м месте

Форвард «Анахайма» Беккетт Сеннеке сделал ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (5:4 ОТ) и был признан третьей звездой.

На счету 20-летнего канадца стало 48 (19+29) очков в 58 играх в текущем сезоне при полезности «минус 4» и среднем времени на льду 17:26.

Третий номер драфта НХЛ-2024 стал лидером гонки бомбардиров среди новичков лиги, обогнав форварда «Монреаля» Ивана Демидова. У 20-летнего россиянина 47 (12+35) баллов в 58 играх при полезности «+8» и среднем времени на льду 15:26.

На третьем месте идет защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер — 41 (18+23) балл в 59 играх при полезности «+10» и среднем времени на льду 24:07.