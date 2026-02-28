Сеннеке набрал 0+3 в матче с «Виннипегом» и обошел Демидова в гонке бомбардиров среди новичков — 48 очков против 47. Шефер с 41 баллом идет на 3-м месте

Третий номер драфта НХЛ-2024 стал лидером гонки бомбардиров среди новичков лиги, обогнав форварда «Монреаля» Ивана Демидова. У 20-летнего россиянина 47 (12+35) баллов в 58 играх при полезности «+8» и среднем времени на льду 15:26.