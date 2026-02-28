Капризов забил 218-й гол за «Миннесоту» и в истории клуба отстает на одну шайбу от лидирующего Габорика

Этот гол стал 33-м в сезоне для российского форварда.
В составе «Уайлд» Капризов забил 218-й гол — за 379 матчей. Хоккеист на данный момент занимает второе место в истории клуба по количеству голов, уступая Мариану Габорику (219 шайб за 502 матча).
На третьей позиции находится Микко Койву — 205 голов за 1028 матчей.
Ближайший преследователь среди действующих игроков — Юэль Эрикссон Эк (5-е место, 153 гола за 598 матчей).
