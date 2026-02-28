Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.20
X
4.17
П2
2.01
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.84
П2
5.05
Хоккей. НХЛ
20:30
Рейнджерс
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.69
X
4.20
П2
2.28
Хоккей. НХЛ
23:00
Филадельфия
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.37
X
4.30
П2
2.57
Хоккей. НХЛ
01.03
Сан-Хосе
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
3.05
X
4.30
П2
2.07
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
5
:
Виннипег
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
5
:
Миннесота
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
3
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
2
:
Баффало
3
П1
X
П2

Фетисов о безголевой серии Овечкина из 7 матчей: «Он всем все доказал в прошлом сезоне. Каждый хоккеист, даже великий, сталкивается с таким»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о безголевой серии Александра Овечкина.

Источник: Спортс"

Капитан «Вашингтона» не забил в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (3:2). Серия форварда без голов продлилась до семи игр.

"Регулярная история в хоккее. Каждый хоккеист, даже великий, сталкивается с таким.

Он справится, впереди еще достаточно матчей до плей‑офф, к которому надо пойти в оптимальном состоянии.

Возраст — не помеха. Он всем все доказал в прошлом сезоне", — сказал Вячеслав Фетисов.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше