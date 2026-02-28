Фетисов о безголевой серии Овечкина из 7 матчей: «Он всем все доказал в прошлом сезоне. Каждый хоккеист, даже великий, сталкивается с таким»

Капитан «Вашингтона» не забил в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (3:2). Серия форварда без голов продлилась до семи игр.
"Регулярная история в хоккее. Каждый хоккеист, даже великий, сталкивается с таким.
Он справится, впереди еще достаточно матчей до плей‑офф, к которому надо пойти в оптимальном состоянии.
Возраст — не помеха. Он всем все доказал в прошлом сезоне", — сказал Вячеслав Фетисов.
