Ковальчук о шансах Овечкина сыграть на ОИ-2030: «Почему бы не замахнуться? Классная мотивация. Хочу, чтобы он играл как можно дольше»

Олимпийский чемпион Илья Ковальчук оценил шансы Александра Овечкина доиграть до следующих Игр, которые пройдут во Франции в 2030 году.

Источник: Спортс"

40-летний капитан «Вашингтона» набрал 48 (22+26) очков за 61 матч в этом регулярном чемпионате НХЛ.

— Если все сложится, Овечкин способен добраться до Олимпиады‑2030?

— Дай бог. Любой болельщик Саши, которым и я тоже являюсь, хотел бы, чтобы он играл как можно дольше.

Почему бы не замахнуться на 2030 год? Классная мотивация, — сказал Ковальчук.

Губерниев о 7 матчах без голов у Овечкина: «Не нужно бить в колокола, забьет в следующих матчах. Вернется к своим кондициям, и все будет нормально».

