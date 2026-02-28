Мэттьюс, Джек Хьюз, Куинн Хьюз, Мэттью Ткачак, Брэди Ткачак, Айкел, Веренски, Хеллибак — в составе США на ОИ-2030 по версии The Athletic

Журналист издания Кори Пронман представил свою версию возможного состава команды на турнир.
На Олимпиаде-2026 США одержала победу над Канадой в финале (2:1 ОТ).
Нападающие:
Брэди Ткачак — Джек Айкел — Мэттью Ткачак;
Джек Хьюз — Остон Мэттьюс — Мэттью Болди;
Каттер Готье — Дилан Ларкин — Тейдж Томпсон;
Джейк Генцел — Логан Кули — Мэттью Найз;
Мэттью Бенирс, Уилл Смит.
Защитники:
Куинн Хьюз — Чаркли Макэвой;
Джейк Сэндерсон — Брок Фэйбер;
Зак Веренски — Джексон Лакомб;
Ноа Хэнифин — Лэйн Хатсон.
Вратари: Коннор Хеллибак, Джейк Эттинджер, Спенсер Найт.