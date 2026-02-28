Ричмонд
1-й период
Филадельфия
0
:
Бостон
0
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.20
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
буллиты
Рейнджерс
2
:
Питтсбург
2
Все коэффициенты
П1
14.00
X
1.09
П2
13.00
Хоккей. НХЛ
01.03
Коламбус
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.20
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
01.03
Колорадо
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.11
П2
5.84
Хоккей. НХЛ
01.03
Каролина
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
1.84
X
4.50
П2
3.56
Хоккей. НХЛ
01.03
Лос-Анджелес
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.07
X
4.15
П2
3.09
Хоккей. НХЛ
01.03
Монреаль
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.34
П2
3.13
Хоккей. НХЛ
01.03
Тампа-Бэй
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.68
П2
4.27
Хоккей. НХЛ
01.03
Торонто
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.71
X
4.30
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
01.03
Даллас
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.30
П2
3.02
Хоккей. НХЛ
01.03
Сиэтл
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.30
П2
3.19
Хоккей. КХЛ
01.03
Адмирал
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
4.07
X
4.60
П2
1.75
Хоккей. КХЛ
01.03
Амур
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.11
П2
2.78
Хоккей. НХЛ
не начался
Сан-Хосе
:
Эдмонтон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Сент-Луис
:
Нью-Джерси
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
2
:
Локомотив
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
5
:
Барыс
3
П1
X
П2

Мэттьюс, Джек Хьюз, Куинн Хьюз, Мэттью Ткачак, Брэди Ткачак, Айкел, Веренски, Хеллибак — в составе США на ОИ-2030 по версии The Athletic

Джек Хьюз, Куинн Хьюз, Брэди и Мэттью Ткачаки, Коннор Хеллибак войдут в состав сборной США на Олимпиаду-2030, предположили в The Athletic.

Источник: Спортс"

Журналист издания Кори Пронман представил свою версию возможного состава команды на турнир.

На Олимпиаде-2026 США одержала победу над Канадой в финале (2:1 ОТ).

Нападающие:

Брэди Ткачак — Джек Айкел — Мэттью Ткачак;

Джек Хьюз — Остон Мэттьюс — Мэттью Болди;

Каттер Готье — Дилан Ларкин — Тейдж Томпсон;

Джейк Генцел — Логан Кули — Мэттью Найз;

Мэттью Бенирс, Уилл Смит.

Защитники:

Куинн Хьюз — Чаркли Макэвой;

Джейк Сэндерсон — Брок Фэйбер;

Зак Веренски — Джексон Лакомб;

Ноа Хэнифин — Лэйн Хатсон.

Вратари: Коннор Хеллибак, Джейк Эттинджер, Спенсер Найт.