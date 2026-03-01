Ричмонд
Хоккей. НХЛ
1-й период
Сент-Луис
0
:
Нью-Джерси
0
Все коэффициенты
П1
2.56
X
4.10
П2
2.46
Хоккей. НХЛ
2-й период
Сан-Хосе
3
:
Эдмонтон
1
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.10
П2
6.20
Хоккей. НХЛ
3-й период
Филадельфия
0
:
Бостон
0
Все коэффициенты
П1
2.95
X
2.60
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.30
П2
3.02
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.30
П2
3.16
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
4.07
X
4.60
П2
1.75
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.11
П2
2.78
Хоккей. НХЛ
не начался
Коламбус
:
Айлендерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Колорадо
:
Чикаго
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Каролина
:
Детройт
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Лос-Анджелес
:
Калгари
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Монреаль
:
Вашингтон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Тампа-Бэй
:
Баффало
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Торонто
:
Оттава
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Рейнджерс
3
:
Питтсбург
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
2
:
Локомотив
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
5
:
Барыс
3
П1
X
П2

Кравец о 3:5 от «Спартака»: «Барыс» выигрывал в скорости в первом периоде. Моментов предостаточно, но мастерства нам не хватает"

— С нашей стороны был очень хороший первый период — мы выигрывали в скоростях и выполняли ту работу, которая от нас и требовалась. Но, к сожалению, с конца первого периода пошел небольшой сбой — надеялись, что во втором периоде продолжим играть правильно, но совершили несколько ошибок и плохое удаление.

Источник: Спортс

— С нашей стороны был очень хороший первый период — мы выигрывали в скоростях и выполняли ту работу, которая от нас и требовалась. Но, к сожалению, с конца первого периода пошел небольшой сбой — надеялись, что во втором периоде продолжим играть правильно, но совершили несколько ошибок и плохое удаление. «Спартак» использовал эти моменты и сделал то, о чем мы и говорили на собрании.

Я считаю, что и в третьем периоде, несмотря на пропущенный гол, у нас было предостаточно моментов — но, к сожалению, мастерства по-прежнему нам не хватает. Забиваем по две-три шайбы, а больше для нас почему-то сложно забить. К тому же, не забили штрафной бросок — это моменты, из-за которых можно было вернуться в игру. Продолжаем дальше, впереди у нас СКА — нужно играть и бороться до конца.

— С чем был связан игрока на штрафной бросок? Или это скорее лотерея?

— Да никаких лотерей нет. Исполняют штрафные броски или пенальти те, кто умеет. Я выбираю не потому, что мне нравится какой-то номер — а потому что люди исполняют их на тренировке и достаточно уверенно забивают. Поэтому сегодня исполнял попытку Веккионе.

— Сегодня был дебют в КХЛ у Тимура Миндубаева. Планируете ли дальше его подключать к матчам?

— Надеюсь, что у нас будет возможность использовать его в следующих играх, для этого мы его и взяли. Считаю, то время, которое получил — он провел достаточно уверенно, не стушевался и даже мог забить после передачи Асетова. Для первого матча он сыграл достаточно уверенно и хорошо, — сказал Кравец.