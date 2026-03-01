Кравец о 3:5 от «Спартака»: «Барыс» выигрывал в скорости в первом периоде. Моментов предостаточно, но мастерства нам не хватает"

Я считаю, что и в третьем периоде, несмотря на пропущенный гол, у нас было предостаточно моментов — но, к сожалению, мастерства по-прежнему нам не хватает. Забиваем по две-три шайбы, а больше для нас почему-то сложно забить. К тому же, не забили штрафной бросок — это моменты, из-за которых можно было вернуться в игру. Продолжаем дальше, впереди у нас СКА — нужно играть и бороться до конца.