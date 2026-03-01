Ларионов о СКА: «Нет старых заслуг. Хорошо играешь — получаешь время. Постараемся закончить регулярку составом, который выйдет в плей-офф»

— Доверие приходит со стабильностью. Если игрок честно работает и играет от души, его не нужно сдерживать — наоборот, нужно давать больше игрового времени, веры и помощи. Недели две-три назад мы хотели дать паузу Дишковскому — он был сильно уставшим, была длинная серия без голов и передач. Но он прошел через это. Мы его поддержали. Не хочу сглазить, мы хотим стабильную игру на протяжении нескольких матчей, а не трех-четырех играх. Ребята заходят в ведущие звенья, получают игровое время, которого у них раньше не было. Здесь все честно. Нет никаких старых заслуг. Хорошо тренируешься, хорошо играешь — получаешь время. Нет — играешь меньше.