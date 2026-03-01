Ричмонд
1-й период
Сент-Луис
0
:
Нью-Джерси
0
П1
2.56
X
4.10
П2
2.46
Хоккей. НХЛ
2-й период
Сан-Хосе
3
:
Эдмонтон
1
П1
1.45
X
5.10
П2
5.80
Хоккей. НХЛ
3-й период
Филадельфия
0
:
Бостон
0
П1
2.85
X
2.60
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
:
Нэшвилл
П1
2.08
X
4.30
П2
3.02
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
:
Ванкувер
П1
2.03
X
4.30
П2
3.16
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
:
Салават Юлаев
П1
4.07
X
4.60
П2
1.75
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
:
Нефтехимик
П1
2.30
X
4.11
П2
2.78
Хоккей. НХЛ
не начался
Коламбус
:
Айлендерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Колорадо
:
Чикаго
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Каролина
:
Детройт
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Лос-Анджелес
:
Калгари
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Монреаль
:
Вашингтон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Тампа-Бэй
:
Баффало
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Торонто
:
Оттава
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Рейнджерс
3
:
Питтсбург
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
2
:
Локомотив
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
5
:
Барыс
3
П1
X
П2

Ларионов о СКА: «Нет старых заслуг. Хорошо играешь — получаешь время. Постараемся закончить регулярку составом, который выйдет в плей-офф»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после поражения от «Локомотива» (2:5) в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ рассказал о принципах формирования состава петербургского клуба.

Источник: Спортс"

— Молодые сегодня начинали в первом звене. Это доверие или попытка дать отдых лидерам?

— Доверие приходит со стабильностью. Если игрок честно работает и играет от души, его не нужно сдерживать — наоборот, нужно давать больше игрового времени, веры и помощи. Недели две-три назад мы хотели дать паузу Дишковскому — он был сильно уставшим, была длинная серия без голов и передач. Но он прошел через это. Мы его поддержали. Не хочу сглазить, мы хотим стабильную игру на протяжении нескольких матчей, а не трех-четырех играх. Ребята заходят в ведущие звенья, получают игровое время, которого у них раньше не было. Здесь все честно. Нет никаких старых заслуг. Хорошо тренируешься, хорошо играешь — получаешь время. Нет — играешь меньше.

— В сравнении с предыдущими матчами сохранили только одну тройку, в остальных были изменения. Вы довольны тем, как выглядела команда после кадровых перестановок?

— Это процесс, который не заканчивается. В течение сезона мы сознательно меняли сочетания, искали «химию». Постараемся последние 3−4 игры «регулярки» провести тем составом, который выйдет в первом матче плей-офф. Доволен обычно победой, двумя очками. С другой стороны — на наших глазах протекает процесс, по итогам которого можно делать выводы.

Например, к умному центру с быстрой мыслью, но не самому быстрому по ногам — к Мише Воробьеву — ставим двух быстрых ребят: Дишковского и Недопекина, которые могут воспользоваться игровым интеллектом. И они могли в первой же атаке открыть счет. Смотрим, как работает связка. Это нужно, чтобы иметь варианты на случай травм или экстренных ситуаций. У нас на подходе четыре игрока — вы были в «Хоккейном городе», видели, как они готовятся. Будет честная конкуренция, это интересный процесс. Кто хорошо играет, тренируется, тот и будет выходить — не смотрим на возраст, титулы и прошлое, — сказал Ларионов.