Хоккей. НХЛ
1-й период
Сент-Луис
0
:
Нью-Джерси
0
Все коэффициенты
П1
2.56
X
4.10
П2
2.46
Хоккей. НХЛ
2-й период
Сан-Хосе
3
:
Эдмонтон
1
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.10
П2
5.80
Хоккей. НХЛ
3-й период
Филадельфия
0
:
Бостон
0
Все коэффициенты
П1
2.85
X
2.60
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.30
П2
3.02
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.30
П2
3.16
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
4.07
X
4.60
П2
1.75
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.11
П2
2.78
Хоккей. НХЛ
не начался
Коламбус
:
Айлендерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Колорадо
:
Чикаго
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Каролина
:
Детройт
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Лос-Анджелес
:
Калгари
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Монреаль
:
Вашингтон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Тампа-Бэй
:
Баффало
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Торонто
:
Оттава
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Рейнджерс
3
:
Питтсбург
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
2
:
Локомотив
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
5
:
Барыс
3
П1
X
П2

Защитник СКА Зеленов про 9 пропущенных шайб за 2 матча: «Бывает. Не зацикливаемся, стараемся делать выводы, чтобы в следующей игре было меньше»

Защитник СКА Егор Зеленов после поражение от «Локомотива» (2:5) в матче Fonbet КХЛ высказался о пропущенных шайбах. Прошлый матч петербургский клуб проиграл московскому «Динамо» со счетом 1:4.

Источник: Спортс"

— В чем причины поражения от «Локомотива»?

— Мы пропустили пять шайб, а забили только две.

— После того, как команда оформила выход в плей-офф, какие-то изменения в игре произошли? Может что-то новое перед стартом плей-офф пробуете?

— Нет, независимо от того, вышли мы сейчас или нет, мы играем в свой хоккей, стараемся привести нашу игру к идеалу. Может быть, где-то не все получается. Но ничего страшного. Надеемся, что все будет хорошо уже в плей-офф.

— Посев в плей-офф имеет важность? Есть сейчас цель постараться добиться лучшей позиции?

— У нас есть еще достаточно матчей впереди, мы хотим побеждать, чтобы забраться как можно выше, насколько это возможно. Мы будем стараться это делать.

— У СКА 9 пропущенных шайб в последних двух матчах. До этого пропускали гораздо меньше. Что случилось с обороной?

— Хоккей — довольно непредсказуемая игра. Пропустили, да, бывает. Не зацикливаемся на этом, на пропущенных шайбах. Стараемся делать выводы, чтобы их было меньше в следующей игре.