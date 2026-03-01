Защитник СКА Зеленов про 9 пропущенных шайб за 2 матча: «Бывает. Не зацикливаемся, стараемся делать выводы, чтобы в следующей игре было меньше»

— В чем причины поражения от «Локомотива»?
— Мы пропустили пять шайб, а забили только две.
— После того, как команда оформила выход в плей-офф, какие-то изменения в игре произошли? Может что-то новое перед стартом плей-офф пробуете?
— Нет, независимо от того, вышли мы сейчас или нет, мы играем в свой хоккей, стараемся привести нашу игру к идеалу. Может быть, где-то не все получается. Но ничего страшного. Надеемся, что все будет хорошо уже в плей-офф.
— Посев в плей-офф имеет важность? Есть сейчас цель постараться добиться лучшей позиции?
— У нас есть еще достаточно матчей впереди, мы хотим побеждать, чтобы забраться как можно выше, насколько это возможно. Мы будем стараться это делать.
— У СКА 9 пропущенных шайб в последних двух матчах. До этого пропускали гораздо меньше. Что случилось с обороной?
— Хоккей — довольно непредсказуемая игра. Пропустили, да, бывает. Не зацикливаемся на этом, на пропущенных шайбах. Стараемся делать выводы, чтобы их было меньше в следующей игре.