Малкин после 2:3 с «Рейнджерс»: «Питтсбург» пытается сыграть слишком красиво порой. Надо действовать проще, чаще идти на ворота"

«Мы сыграли не плохо. Нормально. Но иногда нам нужно действовать чуть проще. Порой пытаемся сыграть слишком красиво, а матч против “Рейнджерс” — очень плотный. Нужно чаще идти на ворота, как в эпизоде с голом [Райана] Ши. [Ноэль Аччари] был перед Игорем, шайба долетела до ворот — простой бросок, и мы забили.