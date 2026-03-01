Ричмонд
Хоккей. НХЛ
1-й период
Лос-Анджелес
0
:
Калгари
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
2-й период
Коламбус
1
:
Айлендерс
0
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.44
П2
5.32
Хоккей. НХЛ
2-й период
Колорадо
0
:
Чикаго
1
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.85
П2
2.87
Хоккей. НХЛ
3-й период
Сент-Луис
0
:
Нью-Джерси
2
Все коэффициенты
П1
23.00
X
7.42
П2
1.17
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.30
П2
3.16
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
4.00
X
4.45
П2
1.78
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.11
П2
2.78
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.52
X
4.25
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
не начался
Каролина
:
Детройт
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Монреаль
:
Вашингтон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Тампа-Бэй
:
Баффало
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Торонто
:
Оттава
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Даллас
:
Нэшвилл
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
5
:
Эдмонтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
3
:
Бостон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Рейнджерс
3
:
Питтсбург
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
2
:
Локомотив
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
5
:
Барыс
3
П1
X
П2

Малкин после 2:3 с «Рейнджерс»: «Питтсбург» пытается сыграть слишком красиво порой. Надо действовать проще, чаще идти на ворота"

«Мы сыграли не плохо. Нормально. Но иногда нам нужно действовать чуть проще. Порой пытаемся сыграть слишком красиво, а матч против “Рейнджерс” — очень плотный. Нужно чаще идти на ворота, как в эпизоде с голом [Райана] Ши.

Источник: Спортс"

«Мы сыграли не плохо. Нормально. Но иногда нам нужно действовать чуть проще. Порой пытаемся сыграть слишком красиво, а матч против “Рейнджерс” — очень плотный. Нужно чаще идти на ворота, как в эпизоде с голом [Райана] Ши. [Ноэль Аччари] был перед Игорем, шайба долетела до ворот — простой бросок, и мы забили.

Тяжелая игра, но смотрим вперед. Завтра матч с «Вегасом», сильной командой, серьезный вызов. Играем дома. Бились сегодня по-настоящему. Ничего плохого про сегодняшний матч не скажу — мы работали изо всех сил", — сказал Малкин.