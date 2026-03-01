Ричмонд
Овечкин забил 920-й гол в НХЛ. С учетом плей-офф — 997-й, до рекорда Гретцки — 19 шайб

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче чемпионата НХЛ с «Монреалем» (1:2, после 1-го периода).

Источник: Sports.Ru

Это 920-й гол 40-летнего форварда в регулярках (обновление рекорда лиги).

С учетом плей-офф Овечкин забросил 997-ю шайбу в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов: 894 — в регулярках, 122 — в плей-офф).

В текущем сезоне на счету россиянина 49 (23+26) очков в 62 играх.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше