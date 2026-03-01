Мухамадуллин забил победный гол в матче с «Эдмонтоном», став 1-й звездой. У защитника «Сан-Хосе» 4+4 в 27 играх

Россиянин набрал 8-е (4+4) очко в сезоне. Всего в текущем чемпионате он провел 27 игр.
Сегодня за 18:27 (1:09 — в меньшинстве) у Мухамадуллина 1 бросок в створ ворот, 2 блок-шота, полезность — «плюс 2».
Защитник «Сан-Хосе» Шакир Мухамадуллин забил победный гол в матче НХЛ с «Эдмонтоном» (5:4), отличившись на 50-й минуте.
Россиянин набрал 8-е (4+4) очко в сезоне. Всего в текущем чемпионате он провел 27 игр.
Сегодня за 18:27 (1:09 — в меньшинстве) у Мухамадуллина 1 бросок в створ ворот, 2 блок-шота, полезность — «плюс 2».