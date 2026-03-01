Ричмонд
1-й период
Даллас
0
:
Нэшвилл
0
Все коэффициенты
П1
2.69
X
4.15
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
2-й период
Каролина
3
:
Детройт
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
17.00
П2
59.00
Хоккей. НХЛ
2-й период
Лос-Анджелес
0
:
Калгари
0
Все коэффициенты
П1
2.46
X
3.15
П2
3.18
Хоккей. НХЛ
2-й период
Монреаль
2
:
Вашингтон
1
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.50
П2
6.14
Хоккей. НХЛ
2-й период
Тампа-Бэй
0
:
Баффало
5
Все коэффициенты
П1
47.00
X
22.00
П2
1.02
Хоккей. НХЛ
2-й период
Торонто
1
:
Оттава
2
Все коэффициенты
П1
5.89
X
4.60
П2
1.63
Хоккей. НХЛ
3-й период
Коламбус
3
:
Айлендерс
3
Все коэффициенты
П1
6.20
X
1.30
П2
7.10
Хоккей. НХЛ
3-й период
Колорадо
2
:
Чикаго
1
Все коэффициенты
П1
1.15
X
5.90
П2
34.00
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
4.00
X
4.45
П2
1.78
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.11
П2
2.78
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.52
X
4.25
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
16:00
Лада
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.21
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
не начался
Сиэтл
:
Ванкувер
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
1
:
Нью-Джерси
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
5
:
Эдмонтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
3
:
Бостон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Рейнджерс
3
:
Питтсбург
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
2
:
Локомотив
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
5
:
Барыс
3
П1
X
П2

Мухамадуллин забил победный гол в матче с «Эдмонтоном», став 1-й звездой. У защитника «Сан-Хосе» 4+4 в 27 играх

Защитник «Сан-Хосе» Шакир Мухамадуллин забил победный гол в матче НХЛ с «Эдмонтоном» (5:4), отличившись на 50-й минуте.

Источник: Спортс"

Россиянин набрал 8-е (4+4) очко в сезоне. Всего в текущем чемпионате он провел 27 игр.

Сегодня за 18:27 (1:09 — в меньшинстве) у Мухамадуллина 1 бросок в створ ворот, 2 блок-шота, полезность — «плюс 2».