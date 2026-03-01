Овечкин стал 3-й звездой матча с «Монреалем»: 23-й и 24-й голы в сезоне, 6 бросков, 2 хита и «минус 2» за 15:30

40-летний россиянин был признан третьей звездой встречи. В текущем сезоне на счету нападающего стало 50 (24+26) очков в 62 играх при полезности «минус 1».
Сегодня Овечкин (15:30, 6:53 — в большинстве, «минус 2») реализовал 2 из 6 бросков в створ и применил 2 силовых приема.
Овечкин забил 920-й и 921-й голы в НХЛ. С учетом плей-офф — 997-й и 998-й, до рекорда Гретцки — 18 шайб.
